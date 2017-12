S šopkom rezanega cvetja nikoli ne zgrešimo. Primeren je za vsako priložnost in ob vsakem času. Šopek lahko oblikujemo sami z rožami, ki smo jih vzgojili na lastnih cvetličnih gredicah. Čudovit šopek lahko ustvarimo tudi iz poljskih cvetlic in žit. Precej bolj enostavno, a nič manj srčno, pa je, če ga izberemo v eni od cvetličarn, kjer je ponudba rezanega cvetja res zelo pestra. A kako dolgo bo šopek razveseljeval osebo, ki smo ji ga namenili, je predvsem odvisno od rož, ki smo jih izbrali, in od naše skrbi zanj.

Obstaja kar nekaj različnih nasvetov, kako izboljšati obstojnost rezanega cvetja. A preden se lotimo prvega koraka, moramo narediti najpomembnejše – preden postavimo rezano cvetje v vazo, ga z ostrim nožem ali škarjami spodrežemo pod kotom 45 stopinj. Odrezan konec rastline se namreč na zraku zasuši in s tem je prekinjen vodovodni sistem, ki je za rastlino življenjskega pomena. Zato prav nič ne pomaga, če rastline po eni uri, ko so čakale, da jih damo iz rok, damo v vodo. Še prej pa s stebel, ki bodo v vodi, odstranimo vse liste. Hranljive snovi bodo tako po steblu hitreje prešle v cvet in voda bo dalj časa bistra, kar omogoči daljšo svežino šopka. Vodo v vazi menjamo na dva dni, saj s tem preprečimo razvoj mikroorganizmov. Pri menjavi vode je dobro sprati tudi spodnji del stebla. Curek vode sobne temperature bo rastlino tudi osvežil. Navadno prav tako ob nakupu šopka prejmete hranilo za rezano cvetje, ki bo rastlini zagotovilo hrano vsaj teden dni.

Cvetje se različno odziva na sladkor

Cvetličarji poznajo tudi doma pripravljen trik, ki preprečuje razvoj bakterij in rastline dodatno oskrbuje s hranljivimi snovmi. V liter vode tako zmešajte dve žlici svetlega kisa in dve žlici sladkorja. Kis preprečuje razvoj bakterij, sladkor pa je hranilo. Pri sredstvih za podaljšanje obstojnosti cvetja v vazah, ki so naprodaj, je težava v tem, da se rezano cvetje različno odziva na količino sladkorja. Tako denimo dalije zdržijo dolgo v vodi tudi brez sladkorja, nageljni pa so zelo hvaležni za sladkor, in to v večjih količinah. Tudi tulipani se bolje obdržijo v vodi s sladkorjem, vendar ne smemo spregledati dejstva, da jim bolj ustrezajo nižje temperature.

Seveda obstajajo tudi drugi triki, ki jih priporočajo cvetličarji. Tako denimo aspirin v vazi s cvetjem poveča kislost vode, zato naj bi jo cvetje bolje vsrkavalo. Eden od številnih poskusov, ki jih je mogoče zaslediti na spletnem medmrežju, je tudi test z ustno vodico in bakrenimi kovanci. Ob sta pokazala, da so se cvetovi tulipanov obdržali dalj časa. Seveda lahko kot dodatek vodi uporabimo še nekaj kapljic belila ali vodke, multivitaminsko tableto ali kanček sode bikarbone. Vsaka izmed teh snovi podaljšuje rok trajanja rezanega cvetja. Vendar z dodatki vodi ne pretiravajte in ne uporabite kar vsega naštetega, odločite se za eno izmed snovi. Prav tako naj bi k obstojnejšemu šopku pripomogel lak za lase, ki pa ga uporabimo zgolj po spodnji strani lista in s polmetrske razdalje.

A kot pravijo, če šopek ni bil podarjen iz srca ali če kesanje ni bilo iskreno, potem prav noben od zgoraj predlaganih trikov ne bo pomagal in bo šopek, upravičeno ali ne, romal že po nekaj dneh na kompost ali v koš za smeti.