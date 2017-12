Kuharski portret: Ana Roš: Hiša Franko, Kobarid: Najboljša kuharica na svetu

Kaj povedati o Ani Roš, ne da bi se ponavljali? Kobariška kuharska mojstrica v kulinaričnih novicah nastopa redno in vedno z razlogom. Enkrat nas je na primer zanimala zato, ker se je zanjo zanimal Netflix in o njej posnel epizodo svoje dokumentarne serije Chef's Table, drugič pa zato, ker so jo proglasili za prvo kuharico na svetu. To se je zgodilo lani, ko je na izboru najboljših svetovnih kuharjev kulinarične revije Restaurant prejela nagrado The World's Best Female Chef. Ana Roš, ki kuhinjo vodi z možem, sommelierjem Valterjem Kramarjem, ni samo najboljša slovenska kuharica, ampak najboljši slovenski kuhar. To dokazujejo redne uvrstitve nje in njene restavracije na domače in tuje lestvice najboljših gurmanskih kotičkov, predvsem pa jedi, ki nikoli niso običajne. V okolici svojega doma nabira rožice in zelišča, potem pa z njimi ob kozličkovih glavah, polžih, tartufih, hrustljavem rižu, skušah, postrveh, testeninah in zlatih vložkih eksperimentira v kuhinji, iz katere ne pride nič normalnega, četudi tako morda deluje na prvi pogled. Njen oče je po vseh teh uspehih do zdaj verjetno že povsem pozabil, da je hčer, ki je končala študij diplomacije, nato pa pristala v kuhinji, kjer se je za kuharico izučila sama, brez gostinskih šol, hotel videti v kakšnem drugem poklicu, ona pa to, da zaradi poškodbe ni mogla nadaljevati s smučanjem in plesom, v katerem je nizala prve uspehe. tb