Vinska kultura Slovencem zagotovo ni tuja, z vinarstvom so se na našem ozemlju ukvarjali že davno pred prihodom Rimljanov. Vsekakor tudi v naši državi sledimo svetovnemu trendu, kjer je pitje penin v porastu. »Razlog verjetno tiči v tem, da smo včasih posegali po mehurčkih samo ob posebnih priložnostih in decembrskih praznovanjih, danes pa nas spremljajo že skoraj vsak dan. Tudi poleti ni lepšega kot ohlajena penina na terasi s pogledom na morje,« meni Tina Primc iz Puklavec Family Wines.

Pravi, da generalno gledano Slovenci znamo prepoznati kakovostna vina, vendar smo včasih pri peninah nekoliko zadržani. »Raje se držimo tistega, kar poznamo, kot da bi poskusili nekaj novega. K sreči se z večjo popularizacijo uživanja penin, širšo ponudbo na trgu in mlado generacijo, ki rada eksperimentira, stvari spreminjajo.«

Pomemben je osnovni okus penine, čeprav je danes v trendu, da mehurčke naredimo še bolj privlačne z različnimi dodatki. To so lahko lističi vrtnice, cvetovi hibiskusa, koščki sadja… V decembru so priljubljeni tudi različni koktajli, ki jih lahko pripravimo s penino in s katerimi lahko navdušite goste.

Za polno uživanje v družbi penine je priporočljivo izbrati visoke in ozke kozarce s tankimi stenami, kjer mali mehurčki počasi premagujejo dolgo pot do vrha. Ob sprejemih ali aperitivih pa lahko izberemo tudi široke in nizke kozarce, kjer se čudovita penina takoj odpre, svetuje Primčeva.

Posebno na bolj uradnih druženjih ali sprejemih se poraja dilema: ali je med nazdravljanjem s penino priporočljivo trkati s kozarci? »Penine so navadno na dogodkih, sprejemih, kosilih in večerjah postrežene kot prvo vino, zato lahko s kozarcem nežno trknemo, običajno z zgornjim robom kozarca. Že sam dvig kozarca, brez trka, pa daje enak pomen kot trk s kozarcem,« pojasni Primčeva.

Dokaz neoporečnosti

Že pred mnogimi leti so ljudje trkali s kozarci oziroma lončenimi ali iz drugih materialov narejenimi kelihi. »Namen trkanja v preteklosti je bil, da se je vino ob trku prelilo iz enega v drug kelih. Tako so gostitelji svojim gostom dokazali, da je vino neoporečno in da niso dodali strupa v kozarec. Kasneje so kelihi dobili bolj elegantno obliko in ob trku se je razvil tudi prijeten zvok.«

Še vedno obstaja navada, da z vinskimi kozarci trknemo, ob trku si pogledamo v oči ter odvisno od namena izrečemo dobrodošlico ali zdravico.

Pa še nekaj je. Ženske smo zagotovo bolj naklonjene mehurčkom, saj nam pričarajo pridih razkošja, elegance in prefinjenosti, meni sogovornica. »Smo pa tudi bolj vizualna bitja kot moški, zato nas običajno pritegne že sama steklenica. Najbolj so nam pri srcu sveže, lahke in aromatične penine z nižjo stopnjo alkohola. Sicer ni pravilo, ampak v povprečju ženske raje posegamo po nekoliko slajših peninah. V naši vinski kleti je recimo najbolj priljubljena in prodajana prav polsladka muškatna penina z roza etiketo.«

Mimogrede, v vinski kleti Puklavec Family Wines decembra, ko ljudje najraje nazdravljamo s penino, prodajo šestdeset odstotkov celotne letne količine penin. Izvažajo jih tudi v tuje države, največ na Hrvaško, Nizozemsko in v Brazilijo.