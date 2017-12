Bakalar po istrsko

Potrebujemo 400 g suhe polenovke, 4 dl hladno stisnjenega oljčnega olja, 4 stroke česna, lovorov list, ščep sveže zmletega črnega popra, grobo mleto morsko sol.

Polenovko dva ali tri dni namakamo v hladni vodi, ki jo menjamo dvakrat na dan, da se riba ne usmradi. Ob vsaki menjavi vode ribo nekoliko pregibamo.

Ribo po potrebi razkosamo in položimo v lonec s hladno rahlo osoljeno vodo in lovorovim listom. Pristavimo, in ko zavre, kuhamo še deset ali petnajst minut. Polenovko ohladimo, ji odstranimo kožo in temeljito odstranimo vse kosti in koščice. Vsak košček mesa s prsti pretipamo, da ne spregledamo nobene koščice. Tako očiščeno ribo prestavimo v posodo, začinimo s strtim česnom, poprom in soljo ter z lesenim batom stolčemo. Počasi dolivamo olje toliko časa, dokler ga masa vpija.

Če nimamo potrpljenja za ročno delo, lahko v navzkriž s tradicijo uporabimo električni sekljalnik. Namaz nato vsaj za uro ali dve postavimo v hladilnik, da se nekoliko uleže. Ponudimo ga s popečenimi kruhki ali koščki bele ali rumene polente, skuhane bolj na trdo, še bolje pa popečene na žaru. Namesto polente bo dober tudi popečen kruh.

Bakalar po dalmatinsko

Potrebujemo 1 kg sušene polenovke, 600 g krompirja, 2 dl primorskega belega vina, 2 dl hladno stisnjenega oljčnega olja, 4 stroke česna, vejico peteršilja, morsko sol, sveže zmlet poper.

Prvi del recepta je enak. Torej polenovko dva ali tri dni namakamo v hladni vodi, ki jo menjamo dvakrat na dan. Ob vsaki menjavi vode ribo nekoliko pregibamo. Ribo po potrebi razkosamo in položimo v lonec s hladno vodo. Pristavimo in ko zavre, kuhamo še deset minut. Polenovko ohladimo, ji odstranimo kožo in temeljito odstranimo vse kosti in koščice. V večjo posodo naložimo tenko plast olupljenega in na kolobarje narezanega krompirja, čez to naložimo tenko plast polenovke, nato pa spet plast krompirja. Tako nadaljujemo, vrhnja plast naj bo krompir. Prilijemo vodo, da prekrije vse sestavine. Dodamo olivno olje, vino, sol, poper in nasekljan česen ter pristavimo. Ko je krompir kuhan, odstavimo in pustimo, da se napol ohladi. Nato vodo odlijemo, petino je prihranimo. Z lesenim batom ali mečkalnikom krompirja vsebino lonca zmečkamo v nekakšen pire, pri čemer po potrebi prilivamo prihranjeno vodo od kuhanja in olivno olje, da zmes postane ravno prav mazava. Namaz nadevamo v skodelice, posujemo s sveže sesekljanim peteršiljem in postrežemo z narezanim popečenim kruhom.