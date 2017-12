To obsežno območje smo doslej s pridom uporabljali turisti, ki smo za urno plačilo tu lahko parkirali in po nekaj korakih že posedali v restavraciji ali na vrtu s poznano blejsko rezino pred sabo ter uživali s pogledom na otok in blejski grad. Sedaj nam bodo Blejci to ugodnost obojestransko preprečili s potopnimi količki z nekaj izjemami, kot so intervencije, razna vzdrževanja in dostava.

Že sedaj je bilo to območje občasno povsem zaprto ob prireditvah na prostem, kar je bilo, po mojem, povsem opravičljivo in tudi za turiste sprejemljivo. V prihodnje pa Blejci nameravajo na tej promenadi postaviti stalne stojnice, bifejčke in njim podobne lokalčke, kjer bo mogoče popiti kavo, se odžejati in naužiti lepih pogledov vzdolž jezera.

Ob vsem predvidenem pa nikakor ne razumem, zakaj to območje, ki bo v teh dneh dokončno urejeno v tej tako imenovani prvi fazi, že zapirati za promet za letošnji božič. Komu se je na Bledu preblisknilo, da bodo s tem početjem tako pohiteli? Ali mogoče ne vedo, da je Bled na zahodni strani Slovenije, da na Gorenjskem zima traja domala pol leta? Sprašujem se, kdo bo pozimi, ko pred Festivalno dvorano in proti hotelu Park ne bo še nobenega predvidenega objekta, beri bifejčka in kioskov, pod milim nebom tam pil kavo in posedal, verjetno kar na robniku pločnika ali v snegu v rahli brežini. Ker v teh dneh z blejskimi vestmi niso potešili moje tozadevne radovednosti, bi vendar želel tudi tozadevni odgovor.

Glede zaprtja parkirišča pa še tem bolj, ker predvideno novo parkirišče na drugi lokaciji še ne bo pripravljeno, to je na območju med obvoznico in športnim parkom. Predvidevajo, da bo pripravljeno prihodnje leto pred poletjem.

Ali so vodilni na Bledu, po mojem videnju, povsem slepi ali pa načrtno in vztrajno gledajo stran, da ne vidijo že več desetletij propadajoče in že docela podrte Riklijeve vile in ne naredijo nič? Ali so kdaj pomislili, da bi na tem mestu pod hotelom Jelovica lahko zgradili večnadstropno parkirno hišo, ki ne bi skazila tega predela Bleda in nikomur ne bi vzela pogleda na samo jezero, kajti brežina bi verjetno dovoljevala zgraditev nekaj nadstropij pod zemljo? To bi, po moje, nedvomno zadostovalo za dnevni priliv turistov na Bled in tudi starejšim bi bilo omogočeno prepešačiti tistih 200 metrov do idiličnih lokalov pred hotelom Park.

Če pa se Blejci nameravate povsem odpovedati tistim slovenskim turistom, ki na Bled priletimo ali zavijemo z avtoceste, da pojemo priznano in okusno blejsko kremno rezino, potem pa bi bilo verjetno lažje, če Bled ogradite z bodečo žico in na vrhu klančka pred Bledom postavite mitnico, kjer boste prišlekom pogledali v denarnico ali nogavico in se odločili za spustitev potopnih količkov ali ne.

Zdaj pričakujem, da bodo tudi Bohinjci prišli na dan z izpiljeno varianto, kako tudi ta drugi gorenjski biser zapreti pred njim nadležnimi turisti, ki se proti Bohinju peljejo v svojih konjičkih. V tej blejski mitnici bi turisti, namenjeni proti Bohinju, lahko dobili tudi vizum, s katerim bi lahko iz Bohinja nemoteno hribolazili proti vatikanskemu kraljestvu, t. j. proti Komni, Komarči, Sedmerim triglavskim jezerom, Prehodavcem, Hribaricam in se povzpeli na samega očaka Triglava. Ta vizum bi se lahko imenoval tudi nebesnina ali rajščina, le da bo učinek pravi, to je za malo ali nič dela veliko denarja.

Te zadnje stavke sem napisal v glavnem zato, ker naš vrli Triglavski narodni park že več let nima direktorja, ker v njem po mojem niti ne vedo, kaj bi delali, in še manj, za koga bi delali in delajo, zato jim je najljubše, da jih vodi vršilec dolžnosti direktorja, ki je v zadnjem času obiskal nekaj občin, ki segajo s svojim teritorijem v območje TNP, s tamkajšnjimi veljaki malo poklepetal in snoval načrte, kje, kako in na kakšen način zapreti kakšno pot in stoletno stezo proti triglavskemu raju, ter kje postaviti obvezno mitnico, pred katero se bodo gnetli planinci in po več dni čakali, da pridejo na vrsto za nameravano pot.

Gospodje vodilni, župani okoliških občin, vsi tamkajšnji turistični delavci, gospodje v TNP in tamkajšnji nenadomestljivi vršilci dolžnosti direktorja, ali se ne bi vsi vi malo zamislili nad svojimi preambicioznimi načrti, malo upočasnili svoje konje in jih usmerili na Slovencem še sprejemljive poti ter jih v bodoče tlakovali s čim manj preprekami, prepovedmi, vrstami in vstopninami.

Janez Turk, Dob