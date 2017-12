Ljubljanski hokejisti so pred iztekom leta spet našli pravo formo. Potem ko so v začetku meseca izgubili tri tekme v nizu, so se zdaj vrnili s tremi zmagami. Najprej so doma premagali Kitzbühel, potem v gosteh Lustenau, danes pa tudi na tujem še najslabšo ekipo v ligi, KAC II.

Teoretično Ljubljančani, trenutno se gibljejo okrog šestega mesta na lestvici, z moštvom, ki je zadnje z vsega petimi točkami, ne bi smeli imeti težav. A kar dolgo je trajalo, preden so zmaji v svojem 26. nastopu v regionalnem tekmovanju začeli zadevati. Prvi je domače načel Hebar ob koncu prve tretjine, drugi gol je na začetku druge dodal Uduč, tretjega pa nato Selan kmalu po začetku zadnje tretjine.

Do konca leta Ljubljančane čakata še dve tekmi: najprej v četrtek doma z mlado ekipo Salzburga, v soboto pa še četrtič v alpski ligi slovenski obračun z Jeseničani, tokrat bodo gostitelji železarji.