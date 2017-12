Smučarji skakalci se bodo jutri zbrali v Oberstdorfu na Bavarskem, kjer se bo v petek s kvalifikacijami začel prvi vrhunec zime – 66. novoletna turneja. Slovenska reprezentanca je desetdnevni premor med tekmami izkoristila za trening v Planici, kjer so imeli tudi državno prvenstvo na prenovljeni Bloudkovi velikanki. Zlato kolajno je osvojil 17-letni Timi Zajc, ki je z naslovom v članski konkurenci zaokrožil zbirko vseh možnih lovorik na slovenskih prvenstvih. To ni uspelo še nobenemu slovenskemu skakalcu. Potem ko je v preteklih letih postal državni prvak v vseh starostnih kategorijah, je letos osvojil še naslov poletnega in zimskega prvaka v članski konkurenci, čeprav je po starosti še mladinec.

Nepričakovana zmaga Zajca je dokaz, da je zelo dober tekmovalec. Na treningu reprezentance ni imel najdaljših skokov, zato tudi ni bil vnaprej uvrščen v ekipo za novoletno turnejo, na tekmi pa je bil za razred boljši od tekmecev. Čeprav je imel Zajc v prvi seriji najdaljši skok dneva 142 metrov, ob polčasu zaradi slabega doskoka ni vodil, ampak je bil pred njim Anže Semenič, ki je po napaki na odskočni mizi v finalu osvojil drugo mesto. Zajc, prvi tekmovalec na svetu s točkami svetovnega pokala, ki je bil rojen v tretjem tisočletju, ni bil razred zase le na tekmi posameznikov, ampak je imel najboljši seštevek točk tudi na ekipni tekmi, kjer je njegovo moštvo Ljubno osvojilo drugo mesto za favoriziranim Triglavom.

Tretje mesto sta si razdelila Tilen Bartol in Peter Prevc, ki je bil znova boljši na treningu kot na tekmi. »To, kar skušam spremeniti, na treningu že deluje, na tekmah pa še malo manj. Očitno potrebujem čim več tekem. Čeprav imamo najdaljši premor v sezoni, dnevi minevajo zelo hitro in ne zmorem niti postoriti vsega, kar sem si zadal. Edina moja praznična želja so boljši skoki. Uvrstitev je vedno kazalnik tistega, kar sem bil sposoben pokazati na tekmi. Predvsem moram ostati potrpežljiv in ne pregoreti v preveliki želji po hitrem napredku, ampak vsak napredek najprej utrditi in nato dodati še nekaj novega,« je izpostavil Peter Prevc, ki je imel tudi na moštveni tekmi tretji izid za Zajcem in Bartolom.

Izmed osmerice tekmovalcev, ki jih je Goran Janus izbral za novoletno turnejo, jih je tekmovalo šest – Timi Zajc, Anže Semenič, Tilen Bartol, Peter Prevc, Žiga Jelar in Domen Prevc, medtem ko sta nastop izpustila Jernej Damjan, ki potrebuje čas za regeneracijo, in Jurij Tepeš, ki bo turnejo začel v Oberstdorfu, nato pa ga bo v Garmisch-Partenkirchnu zamenjal Domen Prevc. Izmed znanih imen so brez uvrstitve med najboljših deset ostali Miran Zupančič (11. mesto), Nejc Dežman (15.), Robert Kranjec (16.), Rok Justin (18.), Bor Pavlovčič (22.) in Cene Prevc (41. brez finala).

Na državnem prvenstvu Poljske v Wisli, kjer je nastopilo 30 skakalcev (na slovenskem šampionatu so imeli celo kvalifikacije za uvrstitev med 50, ki so imeli pravico nastopa na tekmi), je prvič v karieri s prednostjo več kot 20 točk zmagal Stefan Hula. Na tekmovanju, ki ga je v živo prenašala poljska televizija, je bil drugi Piotr Zyla in tretji Kamil Stoch.