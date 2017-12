Potem ko je Mitja Nikolić v 9. krogu državnega prvenstva z odlično predstavo ter statističnim indeksom 43 postal Dnevnikov igralcev kroga, je bil tokrat znova vroč. Šestindvajsetletni krilni košarkar je pri zmagi Rogaške proti Iliriji blestel v vseh statističnih prvinah. S 26 točkami je bil prvi strelec svojega moštva, s 13 skoki pa prvi skakalec. Temu je dodal še po štiri asistence in ukradene žoge, hkrati pa v 32 minutah na parketu ni izgubil niti ene žoge. Če dodamo, da je iz igre metal s 75-odstotno uspešnostjo, je jasno, da mu je uspela praktično popolna predstava. Na koncu je pristal pri statističnem indeksu 44 in bil soglasno drugič v sezoni izbran za Dnevnikovega igralca kroga.

Po povprečni sezoni pri Olimpiji in nesrečni lanski v drugi italijanski ligi, kjer je zamenjal dva kluba in se ubadal s poškodbami, Mitja Nikolić letos pri Rogaški dobiva tisto, po kar je prišel. Trener Damjan Novaković mu sila zaupa, zaradi česar si je 200 centimetrov visoki košarkar počasi povrnil samozavest, posledično pa začel dvigovati formo in je trenutno najboljši posameznik v moštvu Slatinčanov. Njegove odlične predstave gotovo opaža tudi selektor slovenske reprezentance Rado Trifunović, ki bo v kratkem razkril širši seznam za kvalifikacijski tekmi za SP 23. februarja proti Črni gori in 26. februarja proti Belorusiji. Mitja Nikolić je za reprezentanco igral na EP 2015, nazadnje pa je bil na širšem seznamu pred kvalifikacijami za prvenstvo stare celine 2016.

Drugo mesto v izboru Dnevnikovega igralca kroga je to pot pripadlo Marjanu Čakarunu, ki je k zmagi Primorske proti Zlatorogu prispeval 22 točk in devet skokov. Na tretjem je pristal Blaž Mahkovic (zmaga Heliosa proti Šentjurju, 28 točk in sedem skokov), četrtem Žiga Dimec (zmaga Krke proti Olimpiji, 18 točk in osem skokov), na petem pa Žan Mark Šiško (poraz Iliriji proti Rogaški, 18 točk, 10 skokov in šest asistenc).