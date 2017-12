Kot so izpostavili v današnjem pozivu upravnemu odboru Univerze na Primorskem, so rektorja Marušiča že po prvostopenjski obsodbi zaradi trpinčenja in spolnega nadlegovanja pozvali k razmisleku o odstopu. A je Marušič po njihovih navedbah njihov poziv dojel kot osebni napad in žalitev ter prekinil komunikacijo s sindikatom. »Če drži, da je po prvostopenjski obsodbi na seji senata izjavil, da ne bo odstopil niti v primeru pravnomočne obsodbe, pozivi k odstopu očitno ne bodo dovolj,« ugotavljajo v sindikatu.

Minuli teden je Prašnikarjeva javnost obvestila o odločitvi višjega delovnega sodišča, ki je potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, da je Marušič nad nekdanjo direktorico študentskih domov izvajal mobing. Prisodilo ji je odškodnino v višini 15.000 evrov. Na univerzi sicer vztrajajo, da se »sodba ne nanaša na rektorja, ampak na univerzo kot delodajalca«.

Tako bi tudi odškodnino Prašnikarjevi v tem primeru poravnala univerza, čemur pa nasprotujejo v Visokošolskem sindikatu Slovenije. Od upravnega odbora univerze pričakujejo, da v kolikor Marušič ne bo odstopil sam, bo upravni odbor sprožil postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi »iz krivdnega razloga povzročitve finančne in moralne škode univerzi«.

Izgubljene tožbe mečejo slabo luč na vse

Od upravnega odbora tudi pričakujejo, da bo od Marušiča zahteval povračilo stroškov, ki jih je univerza imela »zaradi njegovih nezakonitih ravnanj v zadnjem in preteklih pravnomočno zaključenih sodnih primerih. To vključuje stroške izplačila odškodnin žrtvam ter sodne in odvetniške stroške«.

Kot so opozorili, bi opustitev dolžnih ravnanj upravnega odbora, v katerem sedi tudi predstavnik vlade kot ustanovitelja, razumeli »kot opravljanje funkcije v nasprotju z načelom skrbnosti in standardi vestnosti in poštenja ter kot delovanje v nasprotju z interesi in koristmi Univerze na Primorskem«.

Po oceni sindikata izgubljene tožbe in odzivi nanje »povzročajo sramoto celotni visokošolski skupnosti v Sloveniji«.

V sindikatu tudi od članov senata univerze pričakujejo, da bodo prevzeli odgovornost. »Računamo na to, da bodo kljub avtoritarni atmosferi na univerzi člani senata in upravnega odbora zbrali pogum in naredili tisto, kar od njih zahtevajo pravo, morala in interesi ustanove,« so zapisali v sindikatu.