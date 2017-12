Protestniki med drugim nosijo transparente z napisi »Mi obstajamo«.

V Tovarniku na hrvaški strani meje so zaradi protesta okrepili prisotnost policije. Po pisanju hrvaškega časnika Večernji list razmere ob meji spremlja več deset hrvaških policistov, pa tudi policijski helikopter. Za zdaj sicer ni informacij, da bi migranti skušali prečkati mejo, naj bi pa nekateri postavili šotore, še piše časnik.

Po zaprtju balkanske migrantske poti v začetku lanskega leta so v Srbiji obtičali številni migranti. Po najnovejših podatkih jih je tam še okoli 4500, v začetku leta pa jih je bilo skoraj dvakrat toliko.

Srbsko združenje za pomoč migrantom je medtem danes sporočilo, da Hrvaška in Madžarska v Srbijo vsak dan nezakonito vrneta več deset migrantov ter s tem kršita tako dvostranske sporazume kot mednarodne pogodbe in evropska pravila. Kot je dejal direktor Centra za zaščito in pomoč prosilcem za azil Radoš Đurović, iz Hrvaške v Srbijo vrnejo vsak dan najmanj 30 ljudi, iz Madžarske pa migrante dobesedno porivajo nazaj v Srbijo skozi ograje pri mejnih prehodih Kelebija in Horgoš.

Po podatkih centra, ki jih povzema hrvaška tiskovna agencija Hina, so letos iz Hrvaške v Srbijo nezakonito deportirali več kot 500, iz Madžarske pa več kot tisoč migrantov iz Afganistana, Pakistana, Iraka in Sirije.