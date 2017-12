Najbolj so zapravljivi na otoku Norfolk s populacijo 1500 ljudi, ki leži med Avstralijo in Novo Zelandijo, saj vsak otočan za vino porabi 551 evrov na leto, najmanj zanj odštejejo v državah ob ekvatorju, v Evropi pa so prvaki Švicarji, kjer vsak prebivalec za vino na leto zapravi 524 evrov. Move Hub je izračunal tudi, koliko steklenic vina na prebivalca popije vsaka država, zmagovalci so spet prebivalci Norfolka. Tam izgine 77,8 steklenice vina na otočana, sledi jim Vatikan s 76 steklenicami, nato Andora s 66, potem pa še Hrvaška (63,3), Portugalska (61,8) in kakopak Slovenija s 57,5 steklenice na leto na prebivalca.