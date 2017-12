Ob zmagi Tottenhama se je še drugič zapored s hat-trickom izkazal napadalec Harry Kane, ki je s tem na prvem mestu najboljših evropskih strelcev prehitel Lionela Messija. Z dvema zadetkoma več se je Anglež v letošnjem koledarskem letu ustavil pri številki 56, njegovo moštvo pa s 37 točkami trenutno zaseda četrto mesto premier lige.

Do konca tradicionalnega angleškega praznika, katerega sestavni del je kajpak obilica nogometnih tekem je torej še sedem tekem. Ob 16.00 bodo pomembne točke lovili še Bournemouth in West Ham, Chelsea in Brighton, Huddersfield in Stoke, Manchester United in Burnley, Watford in Leicester, West Brom in Everton ter ob 18.30 še Liverpool in Swansea.

Tottenham 5 : 2 Southampton