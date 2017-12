Predsednik republike je v svojem nagovoru ob današnjem dnevu odprtih vrat predsedniške palače izrazil željo, »da bi se ponosno spominjali na velik dogodek pred 27 leti in nadaljevali z uresničevanjem velikih sanj, ki so bile povezane z ustanovitvijo lastne države«, so sporočili iz Pahorjevega urada.

Spomnil je na besede Franceta Bučarja ob razglasitvi slovenske samostojnosti in neodvisnosti. »Kot danes, je tudi takrat dvorana pokala po šivih, tudi zaradi močnih čustev,« je dejal, ob tem pa pozval k sodelovanju in enotnosti po vzoru tiste, ki smo ji bili priča ob ustanovitvi lastne države. »Paziti moramo na to, da kljub naši različnosti naše medsebojno zaupanje nikoli ne pade pod raven, ki bi nam onemogočala enotnost, če bi jo zahtevale zgodovinske okoliščine,« je opozoril.

Na današnji dan odprtih vrat je predsedniško palačo obiskalo več kot 500 obiskovalcev, ki so si z zanimanjem ogledali protokolarne in delovne prostore predsednika republike. Obiskovalce sta v sprejela predsednik republike in njegova partnerka Tanja Pečar, so še sporočili iz predsednikovega urada.