Po navedbah oblasti je svoje domove doslej zapustilo okoli 75.000 ljudi. Oblasti so 310.000 ribičem naročile, naj ne plujejo na morje. Na številnih šolah danes in v torek ne bo pouka.

Dodatno težavo predstavlja dejstvo, da je prebivalstvo na območju delte reke Mekong zaradi redkih viharjev nanje slabo pripravljeno. Tembin bo po ocenah strokovnjakov enako močan kot vihar Linda, ki je regijo prizadel pred 20 leti in za seboj pustil več kot 3100 mrtvih ali pogrešanih.

Vlada je lokalnim oblastem tokrat naročila, naj dodatno okrepijo in zavarujejo več kot 700 kilometrov nasipov ob reki, med njimi na 23 posebej izpostavljenih mestih.

Intricate spiral banding in #Himarawi8 IR imagery of TS #Tembin today. Having inundated the #Philippines, the deadly storm is drenching #Indonesia while heading toward #Vietnam. pic.twitter.com/6zSzhzfwDa