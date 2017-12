Felipe je po oktobrskem referendumu o neodvisnosti, ki ga je zaznamovalo nasilje, v redkem televizijskem nagovoru separatistom očital »nesprejemljivo nezvestobo«. V tokratnem televizijskem nagovoru je v nedeljo znova pozval k enotnosti, vendar tokrat po poročanju francoske tiskovne agencije AFP s spravljivejšim tonom.

»Pot ne sme spet voditi do sporov in izključevanja, kar, kot že vemo, povzroča le konflikt, negotovost in malodušje,« je poudaril. Voditelje regije je pozval, naj preprečijo, da bi ideje ločile družine in prijatelje.

Španija je po njegovih besedah zrela demokracija, kjer ima vsakdo pravico do izražanja in branjenja svojih mnenj in idej, vendar ne na način, da bi bile s tem kršene pravice drugih.