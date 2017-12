Kot navaja odlok, objavljen v današnjem uradnem listu, oblasti vsem očitajo članstvo ali pa vsaj povezave s terorističnimi organizacijami in strukturami, ki so delovale proti nacionalni varnosti. Med odpuščenimi je 637 pripadnikov vojske in 105 akademikov. Obenem odlok odreja zaprtje 17 institucij po celotni državi, med drugim dveh časnikov in sedem društev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turška vlada je po lanskem poskusu državnega udara razglasila izredne razmere, ki jih je nato že petkrat podaljšala, nazadnje oktobra letos. V okviru obsežnih čistk, ki so sledile poskusu udara, je v turških zaporih pristalo okoli 55.000 ljudi, odpuščenih pa je bilo več kot 140.000 javnih uslužbencev.