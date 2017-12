Minniti je pohvalil sporazum med Italijo in libijskimi oblastmi, ki je v veliki meri ustavil množične, zelo nevarne in pogosto tragične prihode migrantov preko Sredozemskega morja. Kot je dodal, lahko prav po zaslugi tega dogovora zdaj visoki komisariat ZN za begunce na licu mesta odloči, kdo je upravičen do mednarodne zaščite in sme pripotovati v Italijo.

Obenem je povedal, da bo lahko po t. i. humanitarnem koridorju v letu 2018 iz Libije v Italijo na zakonit in predvsem varen način prišlo do 10.000 beguncev, ki so ujeti v grozljivih razmerah v begunskih taboriščih v Libiji.

Minister je sicer tudi izpostavil velik pomen vračanja zavrnjenih prosilcev za azil in dejal, da naj bi se po ciljih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) v svoje domovine prostovoljno vrnilo 30.000 migrantov brez pravice do azila. Letos jih je to storilo 18.000, je še povedal.