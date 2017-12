Protestniki so se v podporo 41-letnemu karizmatičnemu politiku in odvetniku zbrali v 20 mestih po vsej državi. Shodov so se udeležili tudi nekateri predstavniki ruske državne volilne komisije, Navalni pa po shodih v govoru sporočil, da je zbral dovolj podpisov za kandidaturo.

Nekateri sicer ocenjujejo, da njegova kandidatura proti Putinu, zaradi političnih očitkov s strani Rusije, še vedno ni zelo verjetna.

V Moskvi se je zbralo kakih 700 ljudi, ki so postavili ogromen šotor v slikovitem parku na s snegom prekritih bregovih reke Moskve. Zbrane na tem shodu je nagovoril sam Navalni, AFP pa je glede njegovega nastopa ocenil, da je ta spominjal na volilne kampanje v ZDA, in spomnil, da se je šolal na Zahodu. Po navedbah organizatorjev sta bila prisotna tudi najmanj dva člana državne volilne komisije. Več kot 800 ljudi se je medtem po navedbah organizatorjev zbralo v južnem mestu Rostov na Donu, več kot 900 v Jekaterinburgu na Uralu in dobrih 700 v Novosibirsku.

»Neizmerno srečen sem in vam s ponosom sporočam, da stojim tu kot kandidat za celotno Rusijo,« je zbranim podpornikom v Moskvi sporočil Navalni. »Pripravljeni smo na zmago in bomo zmagali na teh volitvah,« je še napovedal.

V Rusiji se je minuli teden uradno začela kampanja pred predsedniškimi volitvami, ki bodo glede na odločitev ruskega parlamenta potekale 18. marca, na četrto obletnico uradne priključitve ukrajinskega Krima Rusiji. Prepričljiva zmaga na volitvah se obeta Putinu, ki je predsednik vlade ali države že od leta 2000. Nastopil bo kot neodvisen kandidat.