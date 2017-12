»Države prisiliti v sprejem beguncev, to Evrope ne bo popeljalo naprej. Če bomo nadaljevali po tej poti, bomo le še bolj razklali Evropsko unijo. Države članice bi se morale same odločati, ali in koliko ljudi bodo sprejele,« je v pogovoru za današnji nemški časnik Bild am Sonntag menil Kurz.

Celotna razprava o begunskih kvotah je po njegovem v veliki meri nesmiselna. »Kajti migranti, ki se podajo na pot proti Evropi, ne želijo v Bolgarijo ali na Madžarsko. Želijo predvsem v Nemčijo, Avstrijo in na Švedsko,« povzema kanclerjeve besede nemška tiskovna agencija dpa.

Kurz je prepričan, da je treba ljudem pomagati predvsem tam, od koder prihajajo, torej v državah izvora ali, če to res ni mogoče, v sosednjih državah. Če tudi to ni mogoče, pa vsaj na njihovih celinah. EU bi morala pri tem nuditi pomoč in podporo, morda celo prevzeti organizacijo in po potrebi vojaško zaščititi ljudi.