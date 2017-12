V Kataloniji so v četrtek potekale regionalne volitve, ki jih je sklicala osrednja vlada v Madridu, potem ko je zaradi razglasitve neodvisnosti v katalonskem parlamentu 27. oktobra v skladu s posebnimi ukrepi prevzela upravljanje sicer avtonomne pokrajine.

A pričakovanje Madrida, da bodo volitve odvzele zagon gibanju za neodvisnost, se niso uresničile - tabor strank, ki se zavzema za odcepitev Katalonije, je namreč znova osvojil absolutno večino glasov v regionalnem parlamentu. Najverjetnejši kandidat za sestavo vlado je obenem znova Puigdemont, saj je njegova lista Skupaj za Katalonijo osvojila 34 poslanskih sedežev, največ v omenjenem taboru. Največjo podporo med vsemi strankami je sicer osvojila sredinska stranka Ciudadanos, ki se zavzema za ohranitev enotnosti Španije; dobila je 37 sedežev.

Puigdemont je trenutno v Belgiji, od koder je tudi vodil svojo predvolilno kampanjo. Španija je za njim razpisala tiralico, ker naj bi z razglasitvijo neodvisnosti Katalonije storil dejanje upora, vstaje in zlorabe javnih sredstev. Ali se bodo on in ostali voditelji tabora za neodvisnost, ki so po vložitvi obtožnic proti njim pristali ali v španskih zaporih ali v Belgiji, lahko udeležili ustanovnega zasedanja novega regionalnega parlamenta, zaenkrat ni jasno. To zasedanje mora potekati najpozneje do 23. januarja.