Hamšik je v Napoli prišel leta 2007 z 20 leti. Zdaj pa je prehitel Maradono, ki je 115 zadetkov za Neapeljčane dosegel med letoma 1984 in 1991. Legendarna »desetka« je Napoliju pomagala do edinih dveh naslovov italijanskega prvaka, in sicer v letih 1987 in 1990.