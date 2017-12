Gospodarska rast zvišuje javnofinančne prihodke

Leta 2016 se je bruto domači proizvod Slovenije povečal za 3,1 odstotka, tako domači kot tuji analitiki pa naši državi napovedujejo, da se bo pospešena rast, spodbujena z rastjo izvoza ter vse bolj tudi domačega povpraševanja, nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Po napovedih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj se bo letos obseg bruto domačega proizvoda (BDP) povečal za 4,4 odstotka, v naslednjih dveh letih pa se bo široko osnovana gospodarska rast nadaljevala in se gibala med tremi in štirimi odstotki. Nekatere inštitucije so še bolj optimistične.