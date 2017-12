»Zgodovina ne pripada samo nam, ampak tudi Grčiji in številnim drugim državam,« je dejal Zaev v petkovem televizijskem pogovoru.

Spor med Grčijo in Makedonijo glede imena slednje se vleče že vse od razpada nekdanje Jugoslavije in makedonske osamosvojitve. Grki menijo, da ima Makedonija pretenzije do njihove istoimenske severne pokrajine, prav tako vztrajajo, da imajo oni glavno zgodovinsko pravico do ponašanja z Aleksandrom Velikim.

Zaradi tega spora Grčija že več let blokira Makedonijo pri njenem vključevanju v Evropsko unijo in Nato.