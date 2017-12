Namestnik zunanjega ministra Sergej Rjabkov je v sporočilu za javnost obtožil ZDA, da so »šli čez mejo« in da podpihujejo konflikt na vzhodu Ukrajine. »Kijevski revanšisti dnevno streljajo na Donbas, ne želijo voditi mirovnih pogajanj in sanjajo, kako bi pokončali neposlušno prebivalstvo. In ZDA so se odločile, da jim dajo orožje za to,« je zapisal.

Po mnenju Rjabkova ZDA spodbujajo ukrajinske oblasti k prelivanju krvi. »Ameriška orožja lahko vodijo k novim žrtvam v naši soseščini,« je dodal.

Drugi namestnik zunanjega ministra Grigorij Karasin pa je komentiral, da ameriška poteza spodkopava napredek pri doseganju političnega dogovora za Ukrajino. Po njegovem se je Washington odločil, da v Kijevu podpira »stranko vojne«, kar se mu zdi nesprejemljivo.

Karasin je poudaril rusko stališče, da bi se morale ukrajinske oblasti pogajati s proruskimi separatisti iskreno in neposredno. »Ni druge rešitve za notranji ukrajinski konflikt,« je dejal za rusko tiskovno agencijo Tass.