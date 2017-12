Pri Applu so v minulih dneh priznali, da namenoma upočasnjujejo delovanje starejših modelov svojih iphonov, a pojasnili, da skušajo na ta način podaljševati delovanje tistih z izrabljenimi baterijami.

Priznali so, da upočasnjujejo delovanje iphonov 5, 6, 6S, 7 in SE, ko so njihove baterije bodisi stare, hladne ali skoraj izpraznjene. Na ta način so hoteli preprečiti nenaden izklop aparata.

Potrošniki na drugi strani menijo, da za to niso imeli njihove privolitve in da gre v bistvu za perfiden trik, kako bi ljudi prepričali v nakup novih aparatov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do razkritja je prišlo, ko so meritve pokazale, da je bil procesor iphonov z izrabljeno baterijo upočasnjen in ni deloval s polno zmogljivostjo, če pa se je baterija zamenjala, je znova deloval normalno.

Apple je delovanje aparatov omejil s posodobitvijo operacijskega sistema telefona, pri tem pa tega potrošnikom ni pojasnil, trdijo tožniki. Menijo celo, da bi Apple s temi posodobitvami celo namerno preobremenil baterije starejših aparatov, da bi tako pospešil njihovo propadanje.

»Korporacije se morajo zavedati, da so ljudje občutljivi in da pričakujejo, da bodo proizvodi, za katere namenijo svoje težko prislužene dolarje, delovali, kot bi morali,« je za Chicago Sun Times ob vložitvi tožbe povedal odvetnik James Vlahakis. »Namesto tega pa Apple kot vse kaže prikriva, zakaj starejši telefoni delajo počasneje,« je dodal.