»Imamo dober načrt za prihodnost,« je med petkovo predstavitvijo ekipe in podaljšanju pogodbe dejal Roglič, Groenewegen pa je povedal: »Logično je, da sem podaljšal pogodbo. Imam veliko zaupanja v ekipo, ekipa pa verjame vame.«

Roglič in Groenewegen sta letos na Touru zmagala etapo, do novih uspehov na največji dirki bosta skušala priti tudi v sezoni 2018. Vodja ekipe LottoNl-Jumbo Richard Plugge je ob tem razkril bolj podroben načrt dirk svojih kolesarjev. Roglič se ne bo osredotočil na boj za skupno razvrstitev, temveč bo lovil etapne zmage, skupaj z Robertom Gesinkom bo skušal pomagati kapetanu Stevenu Kruijswijku.

Roglič je že opravil prve priprave na novo sezono. Med njimi pa je ekipo nekoliko pretresla nespametna poteza treh kolesarjev. Juan-Jose Lobato,Antwan Tolhoek in Pascal Eenkhoorn so namreč predčasno odšli domov, po tem ko so jih ujeli z nedovoljenimi uspavalnimi tabletami, za katere niso dobili dovoljenja ekipe. Po pogovoru je LottoNl-Jumbo odpustil Lobata, Tolhoeka in Eenkhoorna pa suspendiral za dva meseca.