Ob tem na prometno informacijskem centru voznike opominjajo, naj v zastoju vedno pustijo dovolj prostora za nemoten prehod intervencijskih vozil. Zjutraj je pomoč reševalcev potreboval bolnik v koloni proti Hrvaški, a se reševalci niso mogli prebiti do njega. Reševalcem so pomagali policisti, so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto.

Voznikom, namenjenim na Hrvaško proti Zagrebu, na Prometno-informacijskem centru za državne ceste še naprej priporočajo mejna prehoda Metlika ali Vinica, ki sta manj obremenjena.

Na prestop meje morajo še vedno čakati vozniki na mejnih prehodih Obrežje in Starod. Na Obrežju je za izstop iz države čakalna doba eno uro za vse vrste vozil, na Starodu pa morajo vozniki osebnih vozil čakati 30 minut, vozniki avtobusov pa dve uri.

Na prometno informacijskem centru tudi opozarjajo, da bo v nedeljo, ponedeljek in torek vsak dan med 8. in 21. uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.