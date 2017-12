Ko sta se Real in Barcelona pred štirimi meseci dvakrat pomerila v španskem superpokalu, so bili Madridčani od svojih največjih tekmecev boljši s skupnim izidom kar 5:1. A le malo kje se stvari obrnejo tako naglo kot v nogometu. Kljub avgustovskemu debaklu Kataloncev so namreč gostitelji tisti, ki bodo danes pod pritiskom zmage. Kako hudim, razkriva izjava njihovega kapetana. »Zdaj, bolj kot kadar koli, smo dolžni tekmo dobiti,« opozarja Sergio Ramos.

Španski branilec se še predobro zaveda tveganja, ki ga prinaša prvi prvenstveni el clasico v sezoni, saj bi morebiten neuspeh pustil grd madež v zanje sanjskem iztekajočem se letu. S porazom bi nogometaši iz Madrida povečali svoj zaostanek za Barcelono na 14 točk, s čimer bi se njihove sanje o ubranitvi državnega naslova razblinile še pred božičem. »Kar koli se bo zgodilo, bomo še naprej trdo trenirali. Vedeti je treba, da je sezona še dolga, in četudi igramo proti Barceloni, gre le za tri točke. Seveda vemo, kako pomembno je igrati dobro in zmagati, a to ne spreminja ničesar,« navijače pomirja trener kraljevega kluba Zinedine Zidane.

Kot ugotavljajo v Španiji, 11 točk prednosti, kolikor jih imajo Katalonci pred derbijem, ni naključnih. Nogometaši trenerja Ernesta Valverdeja so doslej v prvenstvu s 195 strelov dosegli 42 golov, medtem ko so galaktiki za 30 doseženih zadetkov proti nasprotnikovim vratom sprožili 26 strelov več. Prav tako Barcelona prednjači v številnih drugih elementih nogometne igre, saj je imela več podaj (10.576: 8852), višji odstotek posesti žoge (64,11:62,3), prav tako pa si je priigrala več kotov (61:49) in strelov v okvir vrat (52:17).

Kot vselej bo na igrišču znova največ pozornosti namenjene največjima zvezdnikoma obeh moštev – Cristianu Ronaldu pri domačih in Lionelu Messiju pri gostih. Argentinec je s 14 goli in petimi asistencami za zdaj z naskokom najboljši posameznik la lige, za nameček pa je Santiago Bernabeu eno njegovih najljubših prizorišč. Od 25 zadetkov, ki jih je zabil na el clasicih, jih je 14 dosegel na madridskem stadionu. Še bolj impresiven je podatek, da je 30-letnik na zadnjih devetih medsebojnih dvobojih, odigranih na Bernabeuu, mrežo zatresel desetkrat, cela ekipa Reala pa štirinajstkrat.

In Ronaldo? Doslej je proti Barceloni dosegel 17 golov, v prvenstvu pa je po 15 krogih pri štirih. A Portugalec se je za slabšo strelsko formo na španskih zelenicah soigralcem oddolžil v mednarodnih tekmovanjih, saj je v ligi prvakov in na svetovnem klubskem prvenstvu skupno zabil enajstkrat. »Številke govorijo zase. Kritikom odgovarjam na igrišču,« je po zmagovitem golu proti Gremiu, s katerim je Real osvojil naslov najboljšega na svetu, dejal Cristiano Ronaldo.

Nogometaš je tedaj poskrbel za še izdaten dvig napetosti pred današnjim dvobojem, saj si je za osvojeno lovoriko zaželel špalir Barcelone, kar je močno ujezilo katalonski tabor. »Špalirja ne bi namenil nobeni ekipi, niti tega ne bi zahteval od tekmecev. Gesta je izgubila pomen, ki ga je imela pred nekaj leti. Vseeno spoštujemo dosežke Madrida v letošnjem letu,« pred tekmo Ronaldu odgovarja Ernesto Valverde.