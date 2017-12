Potem ko so na zadnjih dveh tekmah v ligi ABA proti Zadru in Igokei doživeli visoka poraza, želijo košarkarji Olimpije v jadranskem tekmovanju znova okusiti slast zmage. Ker sta se omenjena neuspeha zgodila na gostovanjih, je bil priokus zaradi njiju v zmajevem gnezdu malenkost manj grenak, kot bi bil v primeru morebitnega tokratnega poraza proti Ciboni. Trener Gašper Okorn je namreč že na začetku sezone poudaril, da liga ABA spodrsljajev na domačem parketu proti moštvom, ki so realno premagljiva, ne dopušča. Cibona za Olimpijo zagotovo spada v rang premagljivih tekmecev, zato bodo Ljubljančani danes morali doseči šesto zmago, če želijo upati na uresničitev zastavljenega cilja – vsaj končno šesto mesto.

V obračun z Zagrebčani bo Olimpija krenila s slabo popotnico treh zaporednih porazov. Po neuspehu proti Igokei so zmaji klonili še v torek proti Banvitu in v četrtek proti Krki. »Fizično nismo tako utrujeni kot psihično. Tekme se vrstijo vsak drugi dan, zato prihaja do zasičenosti in monotonosti. Priprave na tekmece se vrstijo druga za drugo, tako da igralci niti ne vedo več dobro, na kaj morajo biti pri posameznem nasprotniku pozorni. To pripelje do tekem, na katerih smo povsem brez energije, kot je bila četrtkova proti Krki. Zbrati moramo še zadnje atome moči pred božičem in premagati Cibono,« pravi Gašper Okorn, ki se je razveselil, da lahko znova računa na Talorja Battla in prvič tudi na Igorja Tratnika. »Rotacija se je razširila, a bomo pri njiju še naprej pozorni. Tratnik bo pravi šele čez kakšen mesec, medtem ko moramo biti zaradi preteklih izkušenj previdni tudi pri Battlu.«

Cibona je na prvi medsebojni tekmi ugnala Olimpijo, ki jo je takrat še vodil slovenski trener Slobodan Subotić in ki je zaradi slabih rezultatov kmalu po tem dobil nogo. Vsaj kar zadeva nosilce igre, se po spremembi na klopi pri Zagrebčanih, kjer sedaj sedi Ante Nazor, ni veliko spremenilo. To so še vedno izkušeni Luka Žorić, Marko Tomas, Marin Rožić ter Ivan Novačić. »V tem pogledu bomo precej pogrešali Erjona Kastratija, ki bi znal dobro omejiti Tomasa. Rešitev bomo iskali v Gregorju Hrovatu, ko bosta Tomas in Rožić skupaj na parketu, pa tudi v Oliverju na položaju tri, saj se v nasprotnem primeru na zunanjih položajih hitro znajdeš v višinskem primanjkljaju,« pojasnjuje strateg ljubljanskega moštva.

Čeprav košarkarjem in trenerskemu štabu v peklenskem ritmu ni lahko, čutijo podporo predsednika Tomaža Berločnika in direktorja Romana Lisca. Medtem ko je drugi venomer prisoten na tekmah, je tako večinoma tudi pri prvem, kar Okorna veseli. »Da se oba redno udeležujeta tekem, je gotovo pozitiven signal. To pomeni, da stvar spremljata, ju zanima, sta prisotna v klubu in živita z njim. Za Olimpijo je to izredno velik plus,« je sklenil Okorn.

Liga ABA, 13. krog: MZT – FMP -:- (-:-, -:-, -:-, strelca), danes ob 17. uri: Olimpija – Cibona, Partizan – Mornar, ob 19. uri: Cedevita – Zadar, ob 21. uri: Budućnost – Igokea, ponedeljek ob 18. uri: Mega B. – C. zvezda.