V minulih 25 letih se v gozdno-lesni verigi ni veliko dogajalo, izgubili pa smo nekaj deset tisoč delovnih mest. Toda na obzorju so velike spremembe.

Ob domnevi, da bo poleg naložbe nekdanjega šefa Slovenskih železnic Blaža Miklavčiča, danes enega ključnih igralcev slovenskega gradbeništva, v kočevsko Grčo v Sloveniji postavil veliko žago še škotski BSW in da bo turški družbi Yildizlar Yatirim Holding iz stečaja uspelo prevzeti Lesno Tip, v preteklosti eno največjih evropskih proizvodenj za izdelavo ivernih plošč, bi se raven predelave lesa v Sloveniji v prihodnjih treh letih lahko pomembno zvišala, ocenjuje Mitja Piškur z oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta Slovenije. Po njegovem mnenju bodo omenjene tri večje naložbe pripomogle k razvoju domačih podjetij v panogi, med drugim tistih, ki imajo v lasti manjše žage.

Izstopili iz združenja lesne in pohištvene industrije

Ti so se pred nekaj meseci skupaj s trgovci z rezanim lesom združili v gospodarsko interesno združenje Sloles. Doslej se jim je pridružilo okoli 40 podjetij, skupaj pa pomenijo približno polovico slovenske primarne predelave in trgovine z rezanim lesom. Po pojasnilih direktorja Slolesa Eda Oblaka so se za ustanovitev gospodarskega interesnega združenja odločili, ker je ravno primarna predelava najšibkejši člen v vsej gozdno-lesni verigi. Številni njihovi člani so izstopili iz združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS, v okviru katere deluje sekcija slovenskih žagarjev, primarnih predelovalcev lesa in trgovcev z žaganim lesom. »V združenju na GZS delujejo tudi proizvajalci oken in hiš, do pred štirimi leti pa sekcije žagarjev sploh ni bilo. Ker smo ocenili, da bi se lahko hitreje razvijali, smo izbrali svojo pot,« je povedal Oblak, sicer tudi lastnik družbe Breza Commerce iz Gorenje vasi, ki se ukvarja z nabavo, pripravo, sušenjem in prodajo rezanega lesa, odkupom in prodajo hlodovine ter uvozom in izvozom lesa.

Perspektivo Slolesa je prepoznala tudi vlada. Zato je gospodarsko interesnemu združenju dovolila uporabo imena Slovenija. Takšno odločitev je država utemeljila s tem, da je namen združenja razvoj, povezovanje, kakovostno delo slovenskih žagarjev in trgovcev z lesom. Cilji so tudi promoviranje uporabe slovenskega lesa in lesnih izdelkov, podpora ustanoviteljem in članom zavoda, spodbujanje tehnološkega razvoja proizvodnje in izdelkov, pridobivanje sredstev za svoje delovanje iz razpisov EU in Slovenije, oblikovanje priporočenih cen lesa in lesnih proizvodov ter iskanje strateških partnerjev.

Po besedah predsednika Slolesa Danila Knapa so se s SID banko dogovorili, da bo primarni proizvodnji lesa v prihodnjem letu namenila posebne vire sredstev. Denar za modernizacijo predelovalnih obra tov nameravajo pridobivati še od državnih in evropskih nepovratnih sredstev, državnih poroštev za najem posojil ter pri komercialnih bankah. »Ocenjujemo, da bi lahko v obdobju treh do petih let skupaj vložili od 200 do 300 milijonov evrov,« je dejal Oblak.