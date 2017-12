Potem ko so v začetku decembra v javnem zavodu Šport Ljubljana objavili razpis za nakup novega snežnega topa, s katerim želijo zasneževati predvsem proge za tek na smučeh in sankališča v mestu, so zdaj izbrali ponudnika. Ponudbo sta pravočasno oddali podjetji Tehnounion 1 iz Domžal in Krs sistemi iz Črne na Koroškem. Po dodatnem krogu pogajanj so se v javnem zavodu odločili za domžalskega ponudnika.

Kot je razvidno iz odločitve Športa Ljubljana, je domžalsko podjetje snežni top sprva ponudilo za 68.000 evrov, opcijsko ponudbo za mobilni hladilni stolp, ki lahko na nič stopinj Celzija ohladi toliko vode, da lahko normalno delujeta dva snežna topova, pa so ocenili na nekaj več kot 41.000 evrov. V Športu Ljubljana so namreč že v razpisni dokumentaciji zapisali, da bodo, če bodo imeli zagotovljenega dovolj denarja, ob topu kupili še hladilni stolp. V podjetju Krs sistemi so se medtem na razpis prijavili z občutno nižjo ponudbeno ceno za snežni top – 29.800 evrov (vse brez DDV), opcijske ponudbe pa niso oddali.

V Športu Ljubljana so nato izvedli drugi krog pogajanj, v katerem je sodelovalo le podjetje Tehnounion 1 in kot novo ponudbeno ceno postavilo 59.000 evrov in dodatnih 40.000 evrov za hladilni stolp. Čeprav je bila cena, po kateri bi snežni top zagotovilo podjetje Krs sistemi, ugodnejša, je komisija ugotovila, da je njihova ponudba neustrezna. »Ponudnik ni ponudil električnega agregata, ki je bil sestavni del tehnične specifikacije naročnika,« so zapisali v obrazložitvi in dodali, da je v oddani dokumentaciji manjkal tudi eden od obveznih obrazcev.