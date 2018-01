Bitje, znano kot Habelia optata, je živelo v srednjem kambrijskem obdobju pred približno 508 milijoni let. Pojavilo se je v času t.i. »kambrijske eksplozije«, v obdobju, ko so nastale mnoge današnje vrste živali.

Čeprav Habelia poseduje značilnosti, ki jih opazimo pri številnih današnjih živalih, vključno s segmentiranim telesom in zunanjim okostjem jastogov in žuželk, znanstveniki niso znali povsem jasno povedati, kateri evolucijski družini naj bi pripadala.

V okviru nove študije so analizirali 41 fosilnih vzorcev in ugotovili, da starodavno bitje pripada prednikom pipalkarjev – skupine, v katero sodijo tudi pajki in škorpijoni. Pri najdenem primerku je zelo dobro vidna zgradba telesa, iz katerega izraščajo pipalke, je v študiji, ki je bila objavljena v reviji BMC Evolutionary Biology, povedal paleontolog z Univerze v TorontuCédric Aria.

Da je Habelia povezana s pipalkarji, sklepajo zaradi pipalk okoli njenih ust. Pipalkarji so dobili ime po svojih »pipalkah«, kleščam podobnim izrastkom, ki jih pajki in škorpijoni uporabljajo za razkosanje svojega plena. Analiza fosilov Habelia je razkrila, da so ta starodavna bitja imela okoli ust izrastke, podobne pipalkam. Te v povezavi z dobro razvitimi nogami po mnenju znanstvenikov pričajo o tem, da so bili zelo učinkoviti plenilci na morskega dnu.

Še več, dr. Aria in njegovi kolegi menijo, da je Habelia, čeprav ni bila večja od dveh centimetrov, uporabljala svoje strašne čeljusti za spopad z živalmi, kot so trilobiti, predstavniki druge skupine prazgodovinskih živali, ki so imela trdo zunanjo lupino. »Zaradi tega zapletenega sistema izrastkov in čeljusti je bila Habelia še posebej strašen plenilec glede na svojo velikost,« je povedala Ariajeva. »Po vsej verjetnosti ni bila samo zelo mobilna, ampak tudi zelo učinkovita v razkosavanje svojega plena.«