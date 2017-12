10 najbolj branih člankov na Dnevnik.si v letu 2017

Katere teme in vsebine so najbolj zaznamovale iztekajoče se leto? Mnenja so, kakopak, različna. Za nekatere so to tegobe slovenskega zdravstva, drugi so prepričani, da je dogodek leta razsodba arbitražnega sodišča, spet tretji prisegajo na evropski košarkarski naslov. Imamo pa, vsaj kar zadeva bralce Dnevnik.si, o tem merljive podatke. Jasne in nedvoumne. V nadaljevanju vam predstavljamo seznam desetih člankov, ki so letos pritegnili največ (vaše) pozornosti.