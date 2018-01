Meena je bila celo spočeta v zaporu in še nikoli ni odšla iz njega, niti za krajši obisk. Nikoli ni videla televizijskega sprejemnika in se ji niti ne sanja, kakšen je svet izza zaporniških zidov, je povedala v intervjuju za The New York Times.

Razlog za njeno usodo je njena mati, Shirin Gul, obtožena serijska morilka, ki je za svoj zločin obsojena na doživljenjsko kazen, po afganistanskem zakonu lahko svojo hči obdrži pri sebi vse dokler ne dopolni 18. leta starosti.

V Afganistanu za zapahi na stotine otrok Meenena situacija je ekstremna, čeprav ne edinstvena. Na ženskem oddelku v tamkajšnjem zaporu, ki se nahaja v Nangarharju, je skupaj z Meeno še 35 otrok, ki so za zapahi skupaj s svojimi materami, med skupaj vsega 42 ženskami. Toda nobeden od ostalih otrok ni, oziroma ne bo tako dolgo v zaporu, saj so kazni njihovih mater precej krajše. Zapiranje otrok skupaj z materami je v Afganistanu običajna praksa. Do tega še posebej prihaja v primerih, ko ni nobenega bližnjega sorodnika ali kadar ni očetov oziroma le-ti nočejo poskrbeti za svoje otroke. Zagovorniki otrok ocenjujejo, da je v Afganistanu za zapahi na stotine otrok, katerih zločin je zgolj to, da imajo na zapor obsojeno mati. Sicer obstaja program, ki vodi dom za otroke, katerih matere so zaprte, vendar se morajo matere strinjati, da jim odvzamejo hčere in sinove. Poleg tega program ne zajema številnih področij Afganistana, vključno z Jalalabadom.

Želi zapustiti zapor, vendar ne brez svoje matere V Meeninem zaporu so celice zapornic razporejene okoli prostornega dvorišča, kjer se lahko otroci igrajo v senci pod murvami. Otrokom so na voljo tudi igrala: vrsta rjavečih doma narejenih gugalnic in toboganov, ki se končajo v blatnih lužah. V eni izmed zaporniških celic je tudi učilnica z belo tablo, kjer za osmimi mizami sedi 16 otrok. Samo en učitelj skrbi za tri razrede – po eno uro na dan za vsak razred. Meena je pri 11 letih šele v drugem razredu. »Vse svoje življenje sem že v zaporu,« je povedala. »Ja, želim zapustiti zapor in živeti zunaj z mamo, vendar brez nje ne bom odšla.« Meena in njena mati sta pravo nasprotje. Meena z okroglim kerubinskim obrazom in z nežnim glasom deluje zelo umirjeno in prijazno, medtem ko je njen mati verižna kadilka, ostra, direktna in tetovirana. In to v državi, v kateri te tetovaže lahko spravijo v resne težave. Trdi, da ni zagrešila nobenega zločina in da je njena edina krivda, da je kuhala hrano za svojega moža.

Po rojstvu otroka so ji kazen zmanjšali na dosmrtno ječo Moškemu, ki ga Gulova omenjala kot svojega moža, je ime Rahmatullah (Gulova in Rahmatullah se nista nikoli poročila). Skupaj z njenim sinom, tastom, stricem in nečakom je bil obsojen sodelovanja pri umorih 27 moških med letoma 2001 in 2004. Po mnenju afganistanskih tožilcev je bila Gulova vodja te zločinske združbe. Delala je kot prostitutka in domov vabila svoje stranke. Potem ko jih je omamila, so jih njeni družinski člani oropali, umorili in zakopali na dvorišču. Vseh šest je bilo obsojenih na smrt in vseh pet moških so obesili. Usmrtitev Gulove, ki je med čakanjem na izvršbo kazni zanosila, so odložili, ko je rodila, pa so ji kazen zmanjšali na dosmrtno ječo.