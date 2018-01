Albert Einstein je bil prepričan, da se lahko briljantnemu umu zahvali zaradi svojega smisla za humor. Vse več študij danes potrjuje njegovo prepričanje, da torej obstaja povezava med humorjem in inteligenco. Avstrijski znanstveniki so nedavno izdali izsledke raziskave, v kateri so prišli do zaključka, da imajo osebe, ki imajo rade črni humor, višji inteligenčni količnik od drugih. Strokovnjaki namreč razlagajo, da sta tako za dojemanje kot ustvarjanje humorja potrebni kognitivna in čustvena sposobnost, njihove raziskave pa so pokazale, da imajo smešni ljudje višjo verbalno in neverbalno inteligenco, obenem pa so manj agresivni in manj nagnjeni k menjavi razpoloženj.

Smešni ljudje pa so poleg tega, da so pametni, tudi prijetna družba. Dober smisel za humor je namreč povezan tudi z višjo stopnjo čustvene inteligence, kar je visoko na seznamu pri iskanju življenjskih partnerjev. V različnih študijah so prišli do zaključka, da so ljudje z dobrim smislom za humor bolj privlačni potencialnim partnerjem, ravno dober smisel za humor pa je pri večini visoko na seznamu najpomembnejših lastnosti pri iskanju partnerja.

Humor pomaga pri zniževanju stresa, obenem pa nasmeji druge in tudi tistega, ki »poka« šale. Smejanje pa, kot kažejo raziskave na področju nevrobiologije, vodi do sprememb v možganih. In ravno to bi lahko razložilo povezavo med humorjem in inteligenco. Nevropsihološke študije so pokazale, da veselje, zabava in sreča povišajo proizvodnjo dopamina v možganih, zaradi česar se počutimo bolje, poleg tega pa »odpre« centre možganov, zaradi katerih posledično postanemo bolj ustvarjalni in fleksibilni pri razmišljanju in reševanju težav. Prav tako dobro vpliva na spomin med delom. Humor pa vpliva tudi na povišanje samozavesti in sposobnosti.