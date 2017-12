Hitri in potniški vlak sta danes okoli 18. ure na območju železniške postaje v bližini kraja Kritzendorf iz neznanega razloga bočno trčila. Dva vagona sta iztirila in se prevrnila, en pa se je nagnil. Potniki so sprva ostali ujeti v prevrnjenih vagonih, navaja avstrijska radiotelevizija ORF tiskovnega predstavnika lokalnih gasilcev Franza Respergerja.

Hofer je za tiskovno agencijo APA pojasnil, da so gasilci že evakuirali vagone in da so štiri osebe huje ranjene, eno od njih so s helikopterjem prepeljali v dunajsko bolnišnico. Minister je dodal, da je razlog za nesrečo najverjetneje človeška napaka.

Zaradi nesreče so zaprli progo med krajema Kritzendorf in Klosterneuburg Weidling, uredili pa so že nadomestne prevoze, so sporočili z avstrijskih železnice ÖBB.

Nesreča z vlakom se je medtem danes pripetila tudi v bližini španske prestolnice Madrid. Dvonadstropni vlak na železniški postaji ni pravilno zaviral in je trčil v varnostno zaporo. Nesreča se je sicer zgodila pri nizki hitrosti. Lokalne oblasti so sporočile, da sta bila v nesreči dva človeka huje ranjena, skoraj 40 oseb pa lažje. Vzrok nesreče še ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.