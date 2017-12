Kako predstaviti kulturno in naravno dediščino na zanimiv način in uporabniku omogočiti edinstveno izkušnjo, je vprašanje, ki si ga strokovnjaki s področja kulturne in naravne dediščine vedno znova postavljajo. Odgovor na to vprašanje ponuja aplikacija Nexto, ki so jo razvili slovenski strokovnjaki.

Platformo Nexto so lansirali lani aprila in destinacijam kulturnega turizma ponudili možnost pametnega avdiovodenja s pomočjo mobilne aplikacije. Letos so šli še korak dlje in zmožnosti platforme nadgradili s tako imenovanimi interaktivnimi zgodbami. »Obiskovalčevo izkušnjo ogleda destinacije smo želeli izboljšati in posodobiti ter uporabnika postaviti v vlogo aktivnega raziskovalca, ki skozi igro, zgodbo in obogateno resničnost odkriva znamenitosti destinacije,« je povedal Tadej Štrok, soustanovitelj podjetja. Trenutno so na voljo tri interaktivne zgodbe: Legende Pirana v Piranu, Romualdova pot Škofjeloškega pasijona v Škofji Loki ter Interaktivne zgodbe Narodne galerije. Pripravljajo tudi zgodbe za Radovljico, Ukanc ter zgodbo za Ljubljano, ki bodo predvidoma na voljo že spomladi. Do takrat pa želijo lansirati tudi prvo zgodbo v tujini – Hrvaški ali Italiji.

Kulturne destinacije so zakladnice zanimivih zgodovinskih zgodb, basni, legend in pripovedi, toda težava je v tem, kot pravi Štrok, da so le-te pogosto predstavljene bodisi na nekoliko dolgočasen bodici preveč pasiven način. Mlada ekipa je v sodobni tehnologiji v obliki pametnih naprav, ki jih vsi nosimo v žepih in nam ponuja doslej neslutene možnosti za interakcijo z okoljem, videla način, kako to spremeniti. »Še posebej z razvojem obogatene resničnosti, lahko sedaj te zgodbe zares oživijo,« pravi Štrok in dodaja, da želi Nexto izkušnjo obiska kulturnih znamenitosti narediti bolj interaktivno, vključujočo in zapomnljivo. »Uporabnikom želimo vsebine povezane s kulturno in naravno dediščino približati skozi igriv, vendar poučen način. Hkrati pa želimo, da si se ljudje skozi doživete zgodbe, reševanje ugank in nalog bolj aktivno povezali z lokacijo.« Njihova vizija je, da bi ljudje namesto v nabiranju Pokemonov, tekmovali v raziskovanju muzejev in zgodovinskih mest ali zbiranju virtualnih dediščinskih artefaktov in se pri tem sproti naučili še kaj pomenljivega.

Na idejo o pričujoči aplikaciji so prišli potem, ko so pričeli razvijati platformo za pametno avdiovodenje in spoznali, da je koncept avdiovodenja zastarel in dolgočasen ter da sodoben obiskovalec, pa tudi kulturne destinacije, iščejo nekaj novega. »Ker sva ustanovitelja navdušenca nad igrami in sodobno tehnologijo, smo začeli razvijati nov format vodenja, ki bi kulturne vsebine igrificiral in jih predstavil s pomočjo zmožnosti najsodobnejše tehnologije,« je povedal naš sogovornik in dodal, da so z začetnim odzivom zelo zadovoljni. Pri preizkusih na fokusnih skupinah so opazili visoko stopnjo angažiranosti uporabnikov pa tudi nekaj zdrave tekmovalnosti. »Praskanje po glavi ob zapleteni uganki in nasmehi na obrazih ob pravilni rešitvi so tisto, kar nam daje vedeti, da smo na pravi poti,« pravi Štrok in dodaja, da so pri razvoju kot ciljno skupino imeli v mislih predvsem mlajše generacije oziroma milenijce, vendar so precejšnje zanimanje opazili tudi med starejšo generacijo. Ta danes postaja vse bolj suverena z mobilno tehnologijo in se novosti ne boji več toliko.

S sodelovanjem na TechCruchDisrupt dosegli večjo mednarodno prepoznavnost

Nedavno so z aplikacijo sodelovali na tekmovanju TechCruchDisrupt, ki velja za eno najbolj prepoznavnih startup tekmovanj na svetu. Na njem so svoje produkte lansirala prepoznavna imena, kot so Dropbox, CloudFlare in Trello. »Pogovori z investitorji bodo sedaj, ko imamo »štampiljko« avtoritete, kot je TechCruch, mnogo lažji. Spletli pa smo tudi nekaj novih kontaktov in dosegli večjo mednarodno prepoznavnost, kar nam bo zagotovo koristilo pri širitvi posla v tujino,« je povedal Štrok in dodal, da so trenutno ravno v fazi iskanja seed investicije, ki bi jim omogočila hitrejše širjenje v tujino.

Omeniti velja tudi, da je ekipa Nexto nedavno v Španiji sodelovala na dogodku Booking.com Booster Lab. Namen vikend programa je bil mladim startup podjetjem ponuditi potrebna znanja, orodja in spretnosti, ki jih potrebujejo za nadaljnjo rast in razvoj. Podjetna slovenska ekipa je pod budnim nadzorom strokovnjakov Booking.com izdelala poslovni načrt za prihajajoče leto ter se naučila, kako izmeriti družbeni vpliv svojega podjetja. Ob zaključku programa so sodniki med 11 sodelujočimi startupi izbirali najboljši izdelek oziroma podjetje. Zmaga, ki je najboljšemu prinesla 25.000 evrov, je šla v roke ekipi Nexto, kar je le še dodaten dokaz, da so mladi slovenski razvijalci s svojim produktom na pravi poti.