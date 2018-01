»Pri testiranju ocenjujemo estetski vidik prototipov, trdnost in kako učinkoviti so pri preprečevanju nezakonitih prečkanj meje,« je za BBC dejal Ronald Vitiello z agencije za carine in zaščito meja. Prepričati se namreč hočejo, da je vsak od prototipov dovolj vzdržljiv in visok, da ga je (pre)težko preplezati, da ga je težko poškodovati na primer s kladivom, žago ali kakšnim drugim orodjem, pa tudi, ali se lahko pod njim enostavno skoplje luknjo ter morda razstreli. Prototipi so visoki med 5,4 in devet metrov.

Predsednik Donald Trump je obljubil, da bo ob koncu testiranja prišel do meje in med prototipi izbral »zmagovalca«. Pred dnevi je dejal, da je nad prototipi navdušen, na mejo pa si se lahko odpravil prav kmalu. »Radi bi zid, skozi katerega bi se videlo na drugo stran,« je ponovil svojo željo.

Že vse od začetka svoje predvolilne kampanje je Trump »navduševal« z zanimivimi izjavami, povezanimi z gradnjo zidu na meji z Mehiko. »Postavil bom veličasten zid. In verjemite mi – nihče ne gradi boljših zidov od mene. Pa še Mehika bo plačala zanj. Zapomnite si moje besede,« je napovedoval že junija 2015. Mehičani se s tem sicer ne strinjajo, predsednik Enrique Peña Nieto že od začetka zgodbe vztraja, da Mehika ne bo za gradnjo namenila niti enega pesa. Ameriški predsednik bi denar sicer lahko izsilil kako drugače – da bi na primer podražil ali otežil pošiljanje denarja Mehičanov iz ZDA v domovino.

Gradnja 3200 kilometrov dolgega zidu na ameriški južni meji je bila ena glavnih Trumpovih predvolilnih obljub. Ameriški predsednik meni, da bo zid učinkovito zajezil nezakonite migracije in trgovino z mamili iz te srednjeameriške države. »Narod brez meja ni narod. Z današnjim dnem ZDA pridobivajo nazaj nadzor nad svojimi mejami,« je Trump januarja letos sporočil svojemu ljudstvu. Takrat je tudi napovedal, da bo na mejo z Mehiko napotil dodatnih 5000 policistov, hkrati pa bo potrojil število osebja, ki po ZDA »odkriva« nezakonite priseljence. Administracija je za proračun za prihodnje leto za začetek gradnje predlagala 1,8 milijarde dolarjev, projekt pa naj bi bil skupaj vreden 20 milijard dolarjev.