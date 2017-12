30-letnega moškega so obtožili, da je skušal z 21-letnikom na neznani lokaciji v Koebenhavnu novembra lani napasti in ubiti ljudi, povzema sporočilo policije francoska tiskovna agencija AFP.

Policija je dodala, da sta najprej načrtovala napad z noži, nato pa bi sprožila še eno ali več eksplozij. Načrt jima ni uspelo izvesti, ker 21-letnika niso spustili na Dansko in ga je aretirala nemška policija. V Nemčiji so ga nato letos obsodili na šest in pol let zapora.

Sirca, ki živi na Švedskem, bodo danske oblasti obdržale v priporu vsaj do 15. januarja, piše nemška tiskovna agencija dpa.