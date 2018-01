»Najpomembnejši dotik je tisti, ki se zgodi med partnerjema in ustvarja novo življenje. Intimnost – spolnost kot koncentrat najpomembnejšega dotika – pa je v sodobni družbi morda pomembnejša kot je bila kdaj koli,« pojasnjuje dr. Aleksander Zadel, klinični psiholog: »Atomiziranost družbe, površni odnosi, vsesplošno hitenje, pretirana osredotočenost na materialne dobrine so ljudi odtujili drugega od drugega. Prav tako prepogosto tudi od partnerja.« Po njegovih besedah se zgodi, da partnerja dneve, tedne ali mesece ne najdeta prave priložnosti za nežno izkazovanje varnosti, topline, sprejetosti, predanosti in ljubezni.

Spolnost kot spontan proces Za večino ljudi velja prepričanje, da mora biti spolnost spontan proces. »Partnerji menijo, da bi bila načrtovana spolnost tako hud poseg v osebno svobodo in integriteto, da se jim misel na načrtovanje intimnosti upira. Prepričani so, da le v spontanosti temeljita resnična predanost in potencial za užitek, veselje in zadovoljstvo,« meni dr. Zadel, ki pogovor nadaljuje tudi o tem, kaj se zgodi, ko sprejmemo to razširjeno razmišljanje, da je res pristna spolnost lahko le spontana. »Prva posledica je dejstvo, da postane spolnost veliko redkejša, kot bi lahko bila. Zato ne nudi več takega zadovoljstva in ne opravlja svoje pomembne funkcije, to je globoke intimne komunikacije ljubezni, sprejemanja in predanosti med partnerjema. Čakanje na čas, ko naj bi se partnerja spontano ujela pri želji po globoki intimnosti, ju pogosto oddalji drugega od drugega. Kondicija za ljubljenje upada. Začarani krog je tako sklenjen.« Želja je morda pri enem od partnerjev vse večja, ob tem morda tudi pritisk na drugega partnerja, kar spontanost še bolj razžre. Posledice so lahko resne težave v partnerstvu. Kaj pa če je posledica nezainteresiranosti za spolnost strah? »V današnjem tempu življenja s slabimi prehranjevalnimi ali gibalnimi navadami ter drugimi zdravstvenimi težavami se nam lahko hitro zgodi, da nas na cedilu, poleg volje in prepričanj, pusti tudi naše telo. Fiziološka sposobnost za spolne odnose je pomemben element osebne samozavesti, občutka lastne vrednosti in pozitivne samopodobe,« pojasnjuje klinični psiholog, ki izpostavi tudi posledice težav z erekcijo, ki lahko partnerske odnose še dodatno obremenijo. »Odtujevanje od partnerja ima pogosto za posledico tudi odtujevanje od samega sebe.« Pogum, ki ga potrebuje posameznik, da se lahko zaupa osebnemu zdravniku oziroma psihologu, je lahko prvi korak do zdrave in izpolnjujoče spolnosti.

Vsak drugi moški z motnjo erekcije Skoraj vsak drugi moški po 40. letu ima občasno eno od oblik motnje erekcije in se nemalokrat sooča z izzivom, kako biti pripravljen za uspešen spolni odnos. »Danes vemo, da je v več kot 80 odstotkih primerov organski vzrok tisti, ki tovrstne težave povzroči in jih vzdržuje. Opustiti je treba vsako razmišljanje, da so vse težave psihične narave. Seveda psihična komponenta po nastopu težav in odpovedi pričakovane erekcije močno vpliva na moškega, zato se erekcijska motnja še poglobi. Glavni vzrok je danes motnja, ki se pojavi na endotelijski celici, ki openja notranjost ožilja, in seveda tudi brecili penisa. Lahko rečemo, da je erektilna motnja lahko prvi in edini simptom pridružene kardiovaskularne bolezni,« pa k temu dodaja urolog asist. Bojan Štrus, dr. med. Spolna dejavnost je odraz splošnega zdravja, pomeni sprostitev in povečuje kakovost življenja, zato motnja erekcije pomembno vpliva na zdravje in kakovost življenja moških in tudi njihovih partnerjev. V današnjem času lahko motnje erekcije s pomočjo sodobnih zdravil večinoma uspešno zdravimo in tako povrnemo moško moč.