Knjiga Mavrični zaklad avtorice in trenerke učenja po metodah NLP Ivane Šolc zajema afirmacije za otroke do desetega leta, s svojo barvitostjo in preprostostjo pa vabi k branju tudi odrasle. Delo je nastalo spontano, predvsem iz želje, da bi avtorica svojima otrokoma ponudila najboljšo različico same sebe.

»Na izobraževanju za mojstra manifestacije me je moč besed prevzela in spremembe sem vnesla najprej v svoje življenje. Kmalu sem ugotovila, da res deluje. Vsakodnevna komunikacija, osnovana na moči pozitivnega fokusa, je uspešna. Tako sem si rekla, zakaj ne bi še svojih otrok naučila, kako biti srečni? In potem še druge otroke… Saj vodim v Novi Gorici in bližnji Italiji učni studio za otroke,« je idejo o nastanku dela predstavila avtorica.

Misli in besede imajo neverjetno moč Na izobraževanjih mojstra manifestacije dr. Aleksandra Šinigoja je Ivana Šolc spoznala, kakšno neverjetno moč skrivajo v sebi pozitivne misli in besede, iz katerih nastanejo pozitivne izkušnje, ki oblikujejo naše vsakdanje življenje. Še posebno so dragocene besede, ki jih starši, učitelji, odrasli nasploh, vsak dan namenjajo otrokom, saj prispevajo k njihovi rasti, dojemanju samega sebe, krepitvi njihove samopodobe, vzpostavitvi ljubečega odnosa do sebe in drugih, veri vase in v ostale. »Pomembno je, da svoje misli usmerjamo k pozitivnemu in da izbiramo besede, s katerimi bomo vzbudili pozitivna čustva, kajti vse, kar mislimo in govorimo, postane naše življenje. Isto velja za besede, ki jih namenjamo svojim otrokom, saj se zelo hitro zasidrajo v njihovo podzavest. Zato se raje izogibajmo negativnim etiketam. Obkladanja, kot so »Grozen si!«, »Lenuh!«, »Neroda!«, zmanjšujejo samospoštovanje, ki ga potrebuje vsak otrok. Kajti te besede jemljejo resno, doživljajo jih zelo intenzivno, jih ponotranjijo in začnejo vanje verjeti do take mere, da bodo postale njihov notranji glas. Namesto tega jih raje opozorite na vedenje, ki ga je treba izboljšati,« opozarja Ivana Šolc.

Otroci nenehno opazujejo starše in si gradijo samopodobo Odkar je avtorica spoznala filozofijo Margot Sunderland, ima vedno v mislih njeno sporočilo: starši s svojim načinom vzgoje prispevajo k razvoju otroških možganov. »Naši otroci nas že od prvega dne naprej opazujejo, kako se vedemo, kako se pogovarjamo, si pomagamo, se objemamo, se jezimo, rešujemo težave… Tako pridobivajo znanje, na podlagi katerega bodo nekega dne tudi sami ustvarjali svoje odnose in življenje. Postavite si vprašanje: 'Kakšen zgled jim dajemo?' Odgovor vas bo verjetno presenetil,« je jedrnata avtorica in dodaja: »Starši smo kot govoreče ogledalo, v katerem se otroci opazujejo, raziskujejo in odkrivajo. Na podlagi tega, kar se odseva v ogledalu, in tega, kar slišijo, zgradijo predstavo o sebi. Naj bo sporočilo, ki ga prejmejo, pozitivno. S tem jim bodo starši pomagali razviti pozitivno samopodobo, kar je bistvenega pomena, da se naučijo razvijati in uporabljati svoje neizmerne potenciale.«

Starši so arhitekti otroških možganov. Z vzgojo otrok se ukvarja tudi interpersonalna nevrobiologija, ki pokaže, kako se razvijajo možgani ob različnih načinih vzgoje. Možgani otrok so sestavljeni iz jedra, to so plazilski možgani, nižjih, sesalskih možganov, in višjih, človeških možganov. Včasih ti trije deli delujejo usklajeno, včasih pa določeni deli prevladujejo nad drugimi. Najnovejše raziskave dokazujejo, da imajo starši ključno vlogo, kako bodo ti trije deli možganov komunicirali med seboj in dolgoročno vplivali na čustveni razvoj otroka. Z bolj učinkovitimi prijemi bodo v otrokovih možganih nastale pomembne povezave, ki mu bodo omogočale, da se bo, ko bo odrastel, učinkoviteje spopadal z obvladovanjem čustev, skratka, da bodo njegovi racionalni možgani sodelovali s čustvenimi sistemi. »To pomeni, da so starši arhitekti otrokovih možganov! Poleg tega interpersonalna nevrobiologija meni, da je pomembno, da z otrokom ustvarimo ljubeč odnos, da otrok čuti, da je ljubljen. Tako lahko ljubi v miru, brez drame, in bo nekega dne tudi sam ljubil v miru. Zato je še kako pomembna brezpogojna ljubezen,« pravi Šolčeva, mama dveh punčk.

Brezpogojna ljubezen: verjemite v svoje otroke in oni bodo verjeli vase Temelj brezpogojne ljubezni je starševska sposobnost sprejemati otroka takšnega, kakršen je, saj ni odvisna od njegovega lepega vedenja ali uspešnosti na tem ali onem področju. Avtorica dela Mavrični zaklad poudarja pomen brezpogojne ljubezni: »Pomembno je, da vaši otroci vedo, da jim stojite ob strani in jih podpirate, da se lahko v toplem objemu vaše ljubezni počutijo varne in sprejete. To jim sporočite s prijaznimi, nežnimi, sočutnimi besedami in dokažite z ljubeznivimi dejanji, tako da bodo začutili, da je vaša ljubezen trajna. Veselite se njihove družbe, spoštujte jih in cenite. Ljubite svoje otroke zdaj, kajti kemični procesi v njihovih možganih in sistemi, ki se ob tem sprožijo, so ključnega pomena za njihovo prihodnost. Lahko bodo ljubili v miru in se prepustili svojemu notranjemu svetu, polnemu topline. Skratka, izkušnje, ki jih otroci dobijo v odnosu s starši, odločilno vplivajo na njihovo sposobnost ljubiti samega sebe in druge.«