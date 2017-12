Bralci, poslušalci in gledalci sodelujočih medijev ste med 36 kandidati izbrali finaliste izbora za slovenski avto leta 2018. Zmagovalec bo znan sredi januarja, ko bo tudi žrebanje nagrad. S pošiljanjem glasovnic in glasovanjem po spletu ste v finale poslali pisano druščino: tri avtomobile, ki sodijo v razred športnih terencev, enega, ki sodi v nižji srednji razred, in enega, ki kupce nagovarja v razredu majhnih štirikolesnikov. Če vsem omenjenim dodamo imena, so letošnji finalisti: škoda kodiaq, volkswagen polo, peugeot 5008, honda civic in mazda CX-5, ki so v natančno takem vrstnem redu po zaslugi omenjenih glasov prejeli prvi paket točk, po vrsti od prvega do zadnjega: 6, 4, 3, 2 in 1 točko. Alfa romeo stelvio je sicer imela enako število točk kot CX-5, a manjše skupno število glasov (1165 proti 821), zato se je v finale v skladu s pravili izbora uvrstila mazda.

Tako kot vselej omenjene točke zajemajo šele osmino vseh možnih. Zdaj, ko vemo, kdo je ostal v boju za lovoriko, smo na potezi člani vseh sodelujočih medijev – še enkrat bomo temeljito ocenili vsakega od njih in jih z enakim točkovnikom ovrednotili še sami. Točke, ki jih bo tja vsako od sedmih uredništev ali združenih uredništev medijev iz iste hiše prineslo v zapečatenih kuvertah, bomo razkrili na finalnem glasovanju sredi januarja prihodnje leto, skupni seštevek vseh bo dal končnega zmagovalca – slovenski avto leta 2018. Seveda bomo o vsem skupaj izčrpno poročali tudi na teh straneh.

Ljubitelji avtomobilizma v sodelujočih medijih ste letos skupno poslali ali oddali po spletu 21.099 glasovnic, od tega bralci Dnevnika in Nedeljskega dnevnika 5260, pri čemer znova veliko večino v pisni obliki na dopisnicah (po pošti ste poslali kar polovico vseh glasovnic sodelujočih medijev oziroma 4769). Končni vrstni red pri naših bralcih je bil malce drugačen, po vrsti so si namreč sledili volkswagen polo, škoda kodiaq, peugeot 5008, mazda CX-5 in ford fiesta. Smo se pa pri štetju glasov prepričali, da je pri nagradnem vprašanju velika večina napisala pravilen odgovor, ta se glasi: izbor za slovenski avto leta letos poteka šestindvajsetič. Prav od odgovora – in seveda še bolj od sreče pri žrebu – je odvisno, ali lahko dobite katero od treh nagrad, ki jih bomo prav tako izžrebali na finalnem glasovanju: Garminovo kamero VIRB 360, štiri Bridgestonove pnevmatike do premera 17 palcev in komplet profesionalne vrhunske avtokozmetike znamke JUVI Koch-Chemie.