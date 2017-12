Reforma davčne zakonodaje znižuje stopnjo davka na dobiček korporacij s 35 na 21 odstotkov in nekatera velika podjetja so že napovedala, da bodo svež denar delila z zaposlenimi v obliki dodatkov ali višjih plač.

Podpis davčnega zakona je bil sprva predviden za januar, a se je Donald Trump odločil, da to stori še pred odhodom na svoje posestvo Mar a Lago na Floridi, kjer bo preživel božič in novo leto. Hkrati je podpisal tudi zakon o začasnem podaljšanju financiranja dela vladnih agencij do 19. januarja ter zakon o financiranju razvoja protiraketne obrambe.

Zaradi davčne reforme, svojega največjega zakonodajnega dosežka v prvem letu vladanja, je bil zelo dobro razpoložen, kar se je videlo v njegovem odnosu do prisotnih novinarjev. Nikogar ni napadal, dejal je, da ima najraje snemalce in nosače mikrofonov, ter dodal, da je s podpisom pohitel, ker je na televizijah - za katere sicer trdi, da jih ne gleda - slišal vprašanje, ali bo uresničil obljubo in Američanom dal božično darilo v obliki nižjih davkov.

Demokrati davčni reformi nasprotujejo in trdijo, da je pisana na kožo bogatim, Trump pa je ponovno zatrdil, da gre za reformo, ki bo koristila srednjemu razredu. Čeprav je tudi priznal, da se korporacijam »meša od navdušenja«.

Zakon o davčnih olajšavah med drugim ukinja zahtevo po obveznem zdravstvenem zavarovanju za vsakega Američana, tudi za tiste brez državljanstva z dovoljenjem za delo in bivanje. Trump je zagotovil, da je s tem praktično ukinil zdravstveno reformo predsednika Baracka Obame, imenovano obamacare. Strokovnjaki se s tem strinjajo, kajti brez denarja za zavarovanje mladih in zdravih ljudi se bodo premije zvišale, kakor tudi stroški zdravstva, in sistem se bo podrl.

Tudi ko so predsednikovi sodelavci začeli govoriti, da je dogodka konec, in preganjati novinarje, jih predsednik ni upošteval in je še naprej odgovarjal na vprašanja ter predvsem hvalil lastne dosežke v minulem letu.