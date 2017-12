Morda beseda naslednik v primerih, ki sledijo, ni najprimernejša. Nemara gre bolj kot za nasledstvo za nadomestilo, a naj bo tako ali drugače, primerov, ko je neka avtomobilska znamka prenehala izdelovati malega enoprostorca in praktično nemudoma kot nadomestek predstavila malega športnega terenca, je v zadnjem času vedno več. Samo letos bi lahko omenili Opla, ki je namesto merive na trg poslal SUV-jevskega crosslanda X, ali pa Citroëna, pri katerem so C3 picassa nadomestili s C3 aircrossom.

No, pri Fordu je zgodba malce drugačna. Prav tako so sicer prenehali izdelovati simpatičnega in med kritiki odlično sprejetega malega enoprostorca B-maxa, a namesto njega bodo zdaj več pozornosti namenili avtomobilu, ki je nasprotno od zgoraj omenjenih novincev že bil na trgu – malemu športnemu terencu ecosportu. Kakopak pa tako enostavno, zgolj z besedami, ne gre. K dejanjem so pri Fordu prešli s tem, da so aktualni drugi generaciji ecosporta namenili temeljito preobrazbo, s katero so ga poskušali bolj približati zahtevnim evropskim kupcem, obenem pa so ga v Evropi začeli tudi izdelovati. Ecosport, namenjen evropskim trgom, tako zdaj prihaja s proizvodnih trakov romunske tovarne v Craiovi, iste tovarne, iz katere so, da bo simbolika popolnejša, do septembra prihajali B-maxi. Ob predstavitvi prenovljenega ecosporta so nam pri Fordu sicer zatrdili, da so bile prodajne številke slednjega »še vzdržne«, a da je povpraševanje po malih športnih terencih, tudi ecosportu, bistveno večje. Kar je le še dokaz več, da pri kupcih večkrat šteje vse kaj drugega kot racionalen pogled in da so bolj pomembna čustva, trendi… V večini objektivno izmerljivih parametrov je namreč B-max boljši avto in predstavlja razumnejši nakup od ecosporta. Pa da ne bo pomote, enako velja za marsikatere druge enoprostorce, ko jih primerjamo s športnimi terenci. A kupci imajo pač svoj prav. In ker je tako, so zdaj dobili prenovljenega ecosporta. Ki ga sam še vedno ne bi vzel namesto B-maxa, toda…

Toda priznati je treba, da je naredil velik korak naprej. Ta je najprej viden že, ko sedemo za volan, saj je voznikovo delovno okolje novo, bolj urejeno, kakovostnejše in preglednejše, pri čemer v marsičem spominja na novo fiesto. Vključno s centralnim zaslonom, ki je na voljo v treh velikostih (večja sta občutljiva za dotik), pohvalno pa je, da so kljub zmanjševanju števila stikal ohranili ločeno upravljanje s prezračevanjem. Primernega položaja za volanom ni težko nastaviti, občutek je sicer malce utesnjen, a v prijetnem smislu, se pa ecosport od konkurentov razlikuje v tem, da se v njem sedi še (občutno) višje. Tisti, in taka je večina, ki torej kot glavno prednost tovrstnih avtomobilov izpostavljajo slednje, bodo tu resnično prišli na svoj račun, zaradi tega pa je logično tudi, da je ecosport, če že omenjamo konkurente, s 165 centimetri višine (konkretno) višji od domala vseh. No, po drugi strani v dolžino meri slabega 4,1 metra, s čimer je najkrajši, kljub temu pa tudi na zadnji klopi ponudi še ravno dovolj prostora tudi za odrasle. Z drugimi besedami: eden za drugim lahko sedita dva 190 centimetrov visoka osebka, pa se tisti zadaj s koleni ravno še ne bo dotikal zadnjega dela prednjega sedeža; za glavo pa je tako in tako dovolj prostora tudi za višje. Prtljažnik je medtem bolj kot ne povprečen, ima dvojno dno in v odvisnosti od nastavitve police na dnu prostornino 334 ali 356 litrov. Posebna zgodba so njegova vrata, ki niso dvižna, temveč vpeta ob strani.

Omenjene mere že avtomatsko pomenijo tudi, da v poplavi med seboj podobnih avtomobilov ecosport oblikovno z malenkost bolj kockasto, robustno podobo izstopa, še bolj, če mu namenimo kontrastno barvo strehe ali pa s številnimi dodatki ozaljšano različico ST line, kar sta ob prenovi naslednji novosti. Skratka, avto v primerjavi s tekmeci deluje bolj športno-terensko – in se tako tudi pelje. Saj ne rečemo, s prenovo in spremembami na podvozju, vzmetenju in delovanju volanskega mehanizma je zares občutno napredoval od primerka, ki je na našem velikem vzporednem testu malih SUV pred poldrugim letom zasedel zadnje mesto. Še več: razlika se občuti že po nekaj ovinkih! Ecosport se namreč zdaj pelje precej bolj »fordovsko«, znamki, ki slovi po odličnih voznih lastnostih, primerneje. Vseeno pa po vozni dinamiki ni v razrednem vrhu, a se zdaj tekmecem brez sramu postavi po robu – prej se je namreč lahko le sramežljivo zavlekel v kot.

Velika, morda največja novost ecosporta pa je, da zdaj ponuja tudi štirikolesni pogon, ki ob solidno odmerjeni oddaljenosti od tal (16 centimetrov; različice z bencinskim motorjem celo 19) zagotavlja tudi mirno vožnjo po gozdnih poteh in neurejenih cestah. Omenjeni pogon bo sicer na voljo le v kombinaciji z novim 1,5-litrskim dizelskim motorjem ecoblue s 125 konjskimi močmi (92 kilovati), ki pa bo, tako kot najšibkejši trivaljni litrski bencinar s 100 KM (74 kW), naprodaj od sredine prihodnjega leta. Že pred tem, od marca ali aprila, bodo pri nas na voljo druge motorne različice (1,5-litrska dizelska s 100 KM/74 kW in litrski bencinski s 125 in 140 KM oziroma 92 in 103 kW), cene pa so še neznanka.

A prav od teh bo odvisno marsikaj. V razredu, v katerem je konkurenca ta hip morda celo največja, je namreč cena lahko ključna. Ecosport ima po prenovi zagotovo precej več adutov kot prej, tudi tehnološko je avto z nekaterimi varnostno-udobnostnimi pripomočki precej naprednejši, a glede na vse omenjeno to ne bo pomagalo, če ga ne bo primerno »podprla« ravno – primerna cena. No, pri uvozniku so nam zaupali, da ga zagotovo bo...