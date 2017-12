Vodstvo univerze je v četrtek dan prezgodaj sklicalo skupno sejo senata, upravnega odbora in študentskega sveta. Če bi jo izpeljali danes, bi se lahko vsi prisotni seznanili s sklepom ustavnega sodišča, ki bi še edino lahko teoretično preprečilo odhod rektorja Igorja Tičarja v pokoj. Ustavni sodniki pa so soglasno zavrgli rektorjevo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti. Interventna zakonodaja, zaradi katere si ne more več podaljšati delovnega razmerja in mora na silvestrovo v pokoj, je zato v skladu z ustavo.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da rektor ni izkoristil vseh pravnih možnosti, ki jih ima na voljo – to sta delovni spor in upravni spor. V obeh postopkih ima pravico predlagati začasno odredbo, da zavaruje svoj pravni položaj. Vendar Tičar ne želi biti »rektor z začasno odredbo«, so danes sporočili iz rektorata, zato o sprožitvi teh sporov ta trenutek ne razmišlja.

Ker ustavni sodniki niso Tičarju tlakovali poti, po kateri bi se lahko v novem letu vendarle vrnil v rektorat in nadaljeval svoj mandat, bodo morali pristojni univerzitetni organi sprožiti postopke za nove rektorske volitve. Do takrat univerzo – kot smo poročali – vodi prorektorska ekipa, v kateri ima največ pooblastil Žan Jan Oplotnik. Soodgovornosti za vodenje univerze pa noče prevzeti Marko Jesenšek, prorektor za dislocirane enote. Iz službe za pravne in splošne zadeve so namreč sporočili, da Jesenšek pooblastila ni prevzel, »zato ga ni mogoče uporabljati in ga lahko zavržete«.

Zdaj je dokončno znano, da je dopustno zavreči tudi mnenje Inštituta za ustavno pravo. Spomnimo, rektor lani ni maral razkriti, kdo je plačal pravno mnenje, s katerim se je branil pred zakonsko predpisanim odhodom v pokoj. Izkazalo se je, da je storitev zasebnega Inštituta za ustavno pravo plačala univerza, račun je znašal 11.956 evrov.