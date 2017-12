Z razpisanimi sredstvi želijo zaposliti omenjenih 96 učiteljev začetnikov, starih do vključno 29 let, za obdobje osmih mesecev na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Sredstva so namenjena za uvajanje učiteljev, svetovalnih delavcev in vzgojiteljev začetnikov v vzgojno-izobraževalno delo. Namen razpisa pa je »ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev, pri čemer so za zagotovitev trajnejših učinkov vključene ustrezne vsebine načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja«, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v vladni službi.

Na razpis se lahko prijavijo vrtci, osnovne in srednje šole, dijaški domovi ter šole in zavodi za vzgojo ter izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Od razpisanih 1,6 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval skoraj 1,3 milijona evrov, so sporočili iz vladne službe.