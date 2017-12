Zadnja pika: Luknja v sodniji

Luknja je taka lepa slovenska beseda in ena najbolj uporabnih sploh. Glava nas boli zaradi lukenj v spominu, ki so lahko posledica istega početja, zaradi katerega nas tudi boli glava, ali pa čisto enostavno staranja. Glava nas boli tudi zaradi bančne luknje. Več njih. Pa tudi precej obsežne so bile, govorilo se je o milijardnih luknjah. A tiste, ki so jih zvrtali, le bolj poredko vtaknemo v luknjo na Dobu. Sam bančne luknje nimam, niti je nisem pomagal ustvariti, vse prepogosto pa imam luknjo v žepu oziroma denarnici. Vsako pomlad štejemo cestne luknje, ki jih cestarji nočejo ali ne zmorejo zakrpati. Pravniki so pravi mojstri v iskanju lukenj v zakonih, pred organi pregona pa se ne moreš skriti niti v mišjo luknjo, razen če seveda ne izgineš, kot bi te posrkala črna luknja. Naravovarstvenikom se ježijo lasje, ko jim omeniš ozonsko luknjo, prvi slovenski zet pa vanjo ne verjame in se mu lasje ne ježijo, a saj se mu tako ali tako ne bi mogli.