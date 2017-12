»Ne bi verjeli, koliko ljudi želi prespati pri nas samo zato, ker smo klovnski motel. Gostje pričakujejo nekaj grozljivega. Ampak mi smo zgolj motel s klovnsko tematiko,« je povedal v pogovoru za Spiegel Online. Ko v mestecu Tonopah, ki šteje približno 2500 prebivalcev, še ni bilo turističnega navala ljubiteljev zlobnega klovna Pennywisea, so bili gostje večinoma ljubiteljski astronomi, ki pridejo v puščavo dopustovat zaradi odličnih razmer za opazovanje neba.

Zakaj klovni? Ko je Perchetti leta 1994 prevzel motel, ki je od Las Vegasa in Rena oddaljen približno štiri ure vožnje, je imel poslovnega partnerja, ki je zbiral lutke. »Predlagal sem mu, da bi jih nastanil v hotelu in da bi sobe poimenovali po njih. Ideja mu je bila všeč,« se spominja. V zadnjih mesecih se mu klovni vse bolj množijo v motelu. Ljudje jih namreč puščajo v sobah ali jih v Tonopah pošljejo po pošti, s priloženo prošnjo, da bi jim nudil zavetišče.

Motel je skratka postal nekakšen azil za zapuščene klovne. Filma Tisto si njegov lastnik ni ogledal. »Ne maram grozljivk, še posebej ne tistih, v katerih nastopajo klovni,« priznava Perchetti. Zdaj motel prodaja. »Star sem 79 let in bi rad preživel več časa z mojimi otroki in vnuki. Kar pa ne pomeni, da bom klovne zapustil, redno bom prihajal k njim na obisk.« Prepričan je, da je nakup dobra naložba. Morebitnim kupcem pa je postavil pogoj: ime motela in klovni morajo ostati, »nenazadnje sem v to vložil 23 let svojega življenja«.