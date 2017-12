Decembrsko pričakovanje: Star babičin nasvet

V mojem otroštvu se prav nič ni moglo primerjati z zavozlanim vznemirjenjem, ki sem ga občutil, ko sem šel po božični družinski večerji v posteljo, in razvezanim veseljem, ko sem se v božičnem jutru počasi in potiho spuščal po stopnicah naše hiše, po navadi v družbi moje mlajše sestre, ki mi je sledila kot senca, da bi videl, ali so pod božičnim drevescem položeni svetleči se zavoji z darili. Dolgo obljubljena sreča – ki so jo pred tem sistematično utrjevali množični televizijski oglasi – se je utelesila pred mojimi očmi. Srce je skorajda skočilo iz telesa in le pomislek, da je Božiček spet pozabil kupiti ustrezne baterije, da bi igračke zares delovale, me je rešil, da se mi srce od veselja ni ustavilo.