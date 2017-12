»Gloria in excoelsis Deo!« peli so angelji pri Gospodovem rojstvu, – mi Slovenci nismo do zdaj nobenega povoda imeli peti hvalo – dunajski vladi! Letošnje »božično drevesce« ni za nas Slovence – nič boljše! Kamor pogledamo, povsod le preziranje, potiskanje v kot, prevara, tlačanenje in – zaničevanje! Kdo je kriv, da nas usoda še vedno tako tepe, da še zdaj ne uživamo v državi pripadajočih nam pravic?! Odgovor: Sami! Premalo odločni smo v političnem boju in preveč popustljivi! Slovenci menda sploh nismo za politiko, zato tudi nič ne dosežemo! Vsak ministerski strežaj nam že srce in korajžo v hlače vrže, in vsak ministerski prijazni pogled nas že omami! In vlada pozna te naše slabosti in uporablja jih – proti nam. Prav ima, kaj naj se nas morda še boji?! (…)

Z dnevi počitka in miru božičnih praznikov niso prišle tudi vesele misli in ni vzrokov gledati v prihodnje leto z nadami v srcih. Nikjer ni videti tolažljivih znakov, da se premene razmere na bolje. Naj se je tudi ostro nasprotje med velesilami ublažilo in so izginili tisti črni oblaki, iz katerih je mnogo mesecev grozil vsak čas vihar, zanesljivosti ni nobene, da se ohrani svetovni mir in ne moti gospodarski, kulturni in socijalni napredek. (…)

Božič.

Božič, praznik miru, praznik veselja – praznik gorja in solz! Ni to letos praznik miru, nego čas krvavih bitk, krvavih zmag. In mesto vseobčega veselja, doni na širnih poljanah, po hribih in dolinah obupen klic po pomoči, zadnji vzdih umirajočega, žvižganje krogelj, rjovenje topov, ropot strojnih pušk, to je letos strahovita godba, ki spremlja nebeške zbore po celem svetu, da celo tam, kjer so pred tisoč devetsto in petnajstimi leti peli prvič himno miru.

Mesto miru, se je vsega sveta polotilo sovraštvo, brat proti bratu, prijatelj proti prijatelju, zaveznik proti zavezniku. Z vsemi močmi in z vsemi sredstvi. Smrt in pogin, to je geslo letošnjega Božiča! (…)

Sava, 24. decembra 1915